 

BBC: киевлянин продавал британцам яд, от которого погибли не менее 130 человек

02.03.2024, 11:25, Разное
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Киевлянин Леонид Закутенко использовал онлайн-платформы для продажи яда, который стал причиной смерти более 130 человек в Великобритании, пишет Би-Би-Си. Отправляя по пять посылок в неделю, он, предположительно, причастен к этим трагедиям.

По данным Би-Би-Си, он торговал тем же ядом, что и Кеннет Лоу из Канады, который стал фигурантом в деле о 14 убийствах в декабре 2023 года. Согласно агентству, Закутенко начал свою деятельность в ноябре 2020 года. Важно отметить, что химикат, распространяемый украинцем, может быть продан легально в Британии, но поставщики должны удостовериться, что его использование соответствует законным целям.

Профессор Амрита Аглувалия, проводившая анализ крови погибших, сообщила, что с 2019 года по меньшей мере 133 человека могли умереть от вдыхания этого вещества.


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