Съезд демократической оппозиции в Вильнюсе утвердил правила престолонаследия для российских демократических лидеров

Неразберихе в

наследовании постов лидеров демократических и либеральных партий, движений и

фондов пришёл конец, сообщил вице-канцлер Объединённого съезда демократической

оппозиции Сергей Гуриев*. Решением делегатов была утверждена прагматическая

санкция, определившая правила престолонаследия для лидеров российских

демократов.

За основу при

разработке правил был взят опыт передовых демократий – Великобритании, Испании

и Эмирата Катар. В случае смерти, отречения или смещения лидера любой

демократической организации, его пост, а также награды международных фондов и пароли

от криптокошельков наследуют ближайшие родственники.

Сергей Гуриев

пояснил, что съезд не придумал ничего нового, а всего лишь законодательно

закрепил существующую практику. Ранее подобным образом должность лидера

демократов унаследовали такие лидеры, как Хиллари Клинтон, Ксения Собчак и

Светлана Тихановская. Во всех случаях наследницы имели приоритет перед

наследниками. Также вице-канцлер сообщил, что в случае невозможности главного

демократа исполнять свои обязанности по причине болезни, малолетства,

преклонного возраста или заключения в тюрьму, регентом при нём может быть

назначен другой высочайший сановник организации.

* Признан

иноагентом на территории РФ

** Движение

признано экстремистским и запрещено в РФ

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