Съезд демократической оппозиции в Вильнюсе утвердил правила престолонаследия для российских демократических лидеров
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Неразберихе в
наследовании постов лидеров демократических и либеральных партий, движений и
фондов пришёл конец, сообщил вице-канцлер Объединённого съезда демократической
оппозиции Сергей Гуриев*. Решением делегатов была утверждена прагматическая
санкция, определившая правила престолонаследия для лидеров российских
демократов.
За основу при
разработке правил был взят опыт передовых демократий – Великобритании, Испании
и Эмирата Катар. В случае смерти, отречения или смещения лидера любой
демократической организации, его пост, а также награды международных фондов и пароли
от криптокошельков наследуют ближайшие родственники.
Сергей Гуриев
пояснил, что съезд не придумал ничего нового, а всего лишь законодательно
закрепил существующую практику. Ранее подобным образом должность лидера
демократов унаследовали такие лидеры, как Хиллари Клинтон, Ксения Собчак и
Светлана Тихановская. Во всех случаях наследницы имели приоритет перед
наследниками. Также вице-канцлер сообщил, что в случае невозможности главного
демократа исполнять свои обязанности по причине болезни, малолетства,
преклонного возраста или заключения в тюрьму, регентом при нём может быть
назначен другой высочайший сановник организации.
* Признан
иноагентом на территории РФ
** Движение
признано экстремистским и запрещено в РФ
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