 

Иммунолог Злата Ермакова: весной многие люди могут пострадать от обострения герпеса

02.03.2024, 9:13, Разное
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Иммунолог Злата Ермакова подчеркивает, что с приходом весны многие люди подвержены риску обострения герпеса, вызывающего неприятные высыпания на губах. Он хоть и “спит” у большинства взрослого населения, но может активироваться, поражая кожу, нервную систему, глаза и слизистую оболочку.

При активации вируса на губах появляются характерные высыпания, это часто связано с ослаблением защитных сил организма, особенно весной. Иммунолог предупреждает, что вирус проникает через поврежденные участки кожи и слизистой, где и размножается. Обычно герпес протекает незаметно, но при ослаблении иммунитета может проявиться в различных формах.

Для предотвращения возможного обострения герпеса, необходимо поддерживать иммунитет. Это включает сбалансированное питание, защиту от стресса и переутомления, укрепление здоровья кишечника с помощью пребиотиков и пробиотиков, достаточный отдых и сон, а также регулярные пешие прогулки на свежем воздухе.


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