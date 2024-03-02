Лизнуть поглубже

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Ксения Собчак похвалила послание Владимира Путина Федеральному собранию:

– Читала про экономические реформы из обращения Путина к Собранию, предстоящие в налоговой сфере, и понимала, что ждут позитивные перемены… Живем в условиях тяжелейших санкций. Казалось, все рухнет. Но страна не просто выжила, а развивается и будет развиваться дальше. И экономика растет. И, блин, это очевидно даже западным пропагандистам. И тут в послании не просто риторика выживания – наоборот – это программа сильного и уверенного в себе государства. И это вдохновляющая программа. Конкретная, ясная и понятная. Сильный ход в преддверии выборов.

Анастасия Ивлеева впервые посмотрела послание президента РФ:

– В этом году первый раз смотрела послание Президента. Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать.