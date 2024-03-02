 

Лизнуть поглубже

02.03.2024, 8:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ксения Собчак похвалила послание Владимира Путина Федеральному собранию:

– Читала про экономические реформы из обращения Путина к Собранию, предстоящие в налоговой сфере, и понимала, что ждут позитивные перемены… Живем в условиях тяжелейших санкций. Казалось, все рухнет. Но страна не просто выжила, а развивается и будет развиваться дальше. И экономика растет. И, блин, это очевидно даже западным пропагандистам. И тут в послании не просто риторика выживания – наоборот – это программа сильного и уверенного в себе государства. И это вдохновляющая программа. Конкретная, ясная и понятная. Сильный ход в преддверии выборов.

Анастасия Ивлеева впервые посмотрела послание президента РФ:

– В этом году первый раз смотрела послание Президента. Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.03 / Нейросеть Meta Imagine уличили в неисторичности при генерировании изображений

02.03 / Мнение: О лицемерных и трусливых тварях… Похоронили, да?

02.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Украина сейчас только тем и занята, что совершает демографическое самоубийство.

02.03 / Мнение: Без фанатизма

02.03 / Мнение: Успешный, умный, веселый, молодой

02.03 / Мнение: Похороны без оттепели

02.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Удар рублем по иностранным агентам

01.03 / Мнение: Как право имеющая

01.03 / Помогает растянуть поверхностные морщины: что такое купирование лица, преимущества и риски для кожи

01.03 / Мнение: Дефицит нефтяников, поставки нефти в Венесуэлу и реэкспорт российской нефти в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика