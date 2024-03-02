 

Нейросеть Meta Imagine уличили в неисторичности при генерировании изображений

02.03.2024, 8:10, Разное
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Нейросеть Meta Imagine (компания Meta признана экстремистской и запрещена в России) подверглась критике из-за несоответствия исторических реалий при генерации изображений. Информация об этом появилась в Axios.

Основное внимание уделяется несоответствию расовых признаков, в частности, появлению темнокожих фигур в роли отцов-основателей США и викингов.

В феврале 2024 года нейросеть Gemini прекратила процесс генерации изображений из-за аналогичных проблем.

Подобные случаи в Axios назвали демонстрацией сложностей, с которыми сталкиваются разработчики искусственного интеллекта при балансировке между непредсказуемостью или “авантюрностью” изображений и их исторической точностью.

Ранее Илон Маск высказал критику в адрес Google из-за признаков расизма в работе нейросети Gemini. Он осудил регулярные ошибки нейросети, приводящие к изменению пола или цвета кожи у изображенных на картинках людей.


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