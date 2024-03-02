 

Мнение: О лицемерных и трусливых тварях… Похоронили, да?

02.03.2024, 7:34, Разное
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Алексея Навального, даже посмертно не исключённого из федерального списка террористов и экстремистов, похоронили в Москве. Проводить оппозиционного бунтаря в последний путь пришли тысячи москвичей и несколько послов западных стран. Включая и американскую послицу Линн Трейси. Как сообщается, похороны прошли без эксцессов и арестов.

Что ж, российская #власть проявила несвойственную ей мягкость и мудрость, и тело оппозиционера упокоилось на Борисовском кладбище в российской столице. А мятежная душа его идёт сейчас на суд Божий, объективный и беспристрастный. Так что не нам — о нём.

Поэтому — о других.

Среди тех тысяч, что были намедни у храма «Утоли моя печали» в Марьино не нашлось ни одного «соратника». Никто из тех, что били себя кулаками в грудь, заочно ругались над гробом усопшего и всячески плясали на костях, не рискнули повторить подвиг своего кумира. И не пришли проститься с ним. Хотя вряд ли их стали бы «винтить» на глазах у лощёных западных дипломатов.

Ds: струсили.

Что автоматом девальвировало всю зарубежную оппозицию, включая и «весёлую вдову». Юля Навальная — ей вообще ничто не угрожало — ни сама не приехала проститься с умершим мужем, ни детей не пустила. Видимо, есть дела поважнее. А её слащавое и пошлое «последнее» прости, опубликованное в западной соцсети, лишь подчеркнуло этот неловкий момент.

Ds: лицемерка.

Ну, по крайней мере, на «преемниках Навального» можно ставить крест.

Уж не в этом ли состоял сакральный смысл его жертвы?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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