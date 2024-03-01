Мнение: Дефицит нефтяников, поставки нефти в Венесуэлу и реэкспорт российской нефти в США

1. Нехватка кадров коснулась практически всех отраслей в России, даже тех, которые считаются самыми денежными и престижными. Страдает и нефтегаз, где дефицит работников чувствуется всё сильнее. Цитирую фрагмент разбора из Блога инженера-нефтяника (ссылка):



Но самый сильный удар по нефтянке нанесла эпидемия ковида. Она была недолгой, но стала настоящим катализатором последующих событий на рынке труда. Во время пандемии произошла серьезная просадка по добыче нефти. Заказчики вынуждены были отказаться от услуг подрядных фирм, множество людей не выезжали на вахту в течение нескольких месяцев, а кто и год. Потом Путин быстро излечил мир от этой заразы. А потом с кадрами началась катастрофа.

Произошло это сразу из-за некоторых факторов. Во-первых, понадобилось много физически крепких мужчин. Часть призвали, часть мобилизовали. В том числе некоторых нефтяников. Произошла просадка численности рабочей силы из-за того, что в трудоспособный возраст вступило малочисленное поколение 1990-х годов. Но еще больше понадобилось народа для промышленности, которая начала мощный рост с 2022 года.

Многие люди, которые раньше работали в нефтянке, так как не имели других перспектив, с удивлением узнали, что дома можно зарабатывать практически столько же, как и работая вахтой. Зачем ехать в глухомань и вкалывать по 11 часов за условную сотку, когда дома можно получать те же 100 или 80 тысяч, работая на заводе сменами. Особенно сильно это сказалось на опытных кадрах и новичках. Новички, которые проработали несколько лет, еще толком не втянулись в такой график, и не получили вредный и северный стаж. Им особо терять было нечего. И наоборот, те, кто отработали по 15-20 лет, выработали все льготы. Они дома будут работать в такси, скоро льготная пенсия. На жизнь хватит. Ну а те, кто не работал в нефтянке – в неё и не пойдут. Нет смысла.

Но как я написал выше – для нефти необходимы люди. Где их взять и как удержать?

Вопрос риторический, но я рискну ответить: платить больше, повышать производительность труда. Во-первых, покупать технику подороже: условные экскаваторы вместо условных лопат. Найти двух экскаваторщиков проще, чем найти 30 землекопов, четырёх прорабов и одного начальника для всей этой толпы. Во-вторых, оптимизировать бизнес-процессы. В любой фирме крупнее трёх человек и в 70% фирм из 1-3 человек огромное количество рабочего времени тратится в никуда. На исправление ошибок, которые можно было не совершать, и на лишнюю работу, которая никогда не будет оплачена.

2. Россия поставляет нефть даже в Венесуэлу – страну с крупнейшими в мире запасами нефти (ссылка):



Супертанкер с российской нефтью Urals прибыл к берегам Венесуэлы. Москва ищет новых покупателей на фоне ужесточения санкций и перебоев в Красном море.

Судно Ligera сейчас находится недалеко от залива Амуай, который связан с НПЗ, находящимся под управлением госкомпании PDVSA, показывают данные Bloomberg. По сведениям агентства, «в прошлом месяце он собрал по меньшей мере 1,7 млн баррелей нефти Urals путем перевалки с корабля на корабль у берегов южной Греции, прежде чем отправиться в Венесуэлу».

Груз отправлен в Венесуэлу впервые за последние 5 лет. В прошлом страна получала иностранную нефть для разбавления собственной нефти, что облегчало ее экспорт, хотя пока неясно, в этом ли причина отправки груза на судне Ligera. Сейчас поставки могут происходить и из-за напряженности в Красном море. Россия же, как правило, обращалась к покупателям в Азии из-за санкционного давления Запада.

Полагаю, причина покупки нефти у России именно эта. Если Венесуэле нужна нефть другого сорта, вполне логично покупать её у России, у союзника по борьбе против США, которому вдобавок глубоко безразличны любые санкции.

3. Американские журналисты жалуются, что российская нефть в огромных объёмах продолжает поступать в США через третьи страны (ссылка):

«Кремль никогда не был так богат»… и всё благодаря США

Так считает CNN. «Россия вступает в третий год войны c Украиной с беспрецедентным количеством денег в государственной казне, чему способствовала продажа сырой нефти Индии на рекордные $37 млрд в прошлом году», пишет CNN.

Согласно новому анализу Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), часть нефти, полученной Индией из России была переработана, а затем экспортирована в США. Последние получили, как минимум, нефтепродуктов на сумму более $1 млрд.

По сути, стратегический партнер США — Нью-Дели закрывают нефтяную дыру, образовавшуюся после введения санкционного режима против России, говорится в анализе.

Продажи российской нефти в Индию не подпадают под санкции, однако, экспертиза маршрутов доставки позволяет предположить, что них участвует «теневой флот» серых танкеров, специально созданный Москвой для того, чтобы попытаться скрыть, с кем и как он торгует, и максимизировать прибыль Кремля. <…>

По оценкам CREA, США были крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, произведенных из российской нефти. Также в 2023 году союзниками США было импортировано нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, на сумму $9,1 млрд, что на 44% больше, чем годом ранее.

Всё в порядке, просто бизнес. У нас нет задачи воевать против США до последнего русского. У нас есть задача зарабатывать деньги и решать свои политические проблемы, пока США заняты погружением в пропасть. Пусть США занимаются Техасом и Израилем, а параллельно платят нам за нефть. С доходов наши нефтяники заплатят налоги, эти налоги пойдут в том числе и на СВО.