 

Мнение: Коротко

01.03.2024, 20:35, Разное
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Путин раньше считал (и не без основания) плоскую шкалу некой отличительной особенностью “своей” страны, причем – в лучшую сторону. Типа “вот какой я молодец!” А теперь сдал и это – вместе с обещанием “никогда не менять конституцию!” и “никогда не повышать пенсионный возраст”. Равнение на Запад, в общем – во всем, и даже в мелочах. Это главное – то, что не меняется.

Источник: Размышления вольного социолога


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