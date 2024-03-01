Мнение: Коротко

Путин раньше считал (и не без основания) плоскую шкалу некой отличительной особенностью “своей” страны, причем – в лучшую сторону. Типа “вот какой я молодец!” А теперь сдал и это – вместе с обещанием “никогда не менять конституцию!” и “никогда не повышать пенсионный возраст”. Равнение на Запад, в общем – во всем, и даже в мелочах. Это главное – то, что не меняется.