Скандалы: Режим реанимации

Как блогерша Ивлеева хлопочет, чтобы ей простили «голую вечеринку»

Миллионерша Настя Ивлеева после провальной для её карьеры «голой вечеринки» пытается поправить репутацию и вернуть прежние заработки. Впрочем, пока безуспешно, а неприятности лишь добавляются. Как теперь живёт опальная блогерша?

Президент Владимир Путин в четверг озвучил ежегодное Послание Федеральному собранию. Ивлеева посчитала, что она может его комментировать. Получилось опять топорно: похоже, что до этого момента она была бесконечно далека от жизни страны и народа.

— В этом году первый раз смотрела Послание президента. Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать, — написала блогерша у себя в телеграм-канале.

После скандала с «голой вечеринкой» Ивлеева ищет любые возможности, чтобы спасти репутацию и поправить дела. Возможно, одна из них — избавиться от провального образа безбашенной тусовщицы. Пример у Насти есть: таким образом однажды другая участница Almost naked — Ксения Собчак — успешно поменяла амплуа «блондинки в шоколаде» на строгие костюмы, очки и журналистскую деятельность.

Привет от фирмы-банкрота

Буквально на днях дала о себе знать закрывшаяся ещё летом прошлого года её так и не начавшая работать фирма «Капельница групп». 22 февраля в Арбитражный суд Москвы поступило заявление о привлечении Анастасии Ивлеевой к субсидиарной ответственности на сумму 23,6 миллиона рублей.

Оказалось, ещё в 2021 году «Капельница групп» арендовала у некоей фирмы «Депо» помещение площадью 250 квадратов в одном из московских бизнес-центров — Ивлеева и её партнёр по бизнесу планировали открыть бар. Заведение так и не заработало, а за годы простоя накопилась задолженность по аренде на миллионы рублей. Вместо оплаты долгов бар подал на банкротство, и владельцы «Депо» в итоге решили пойти в суд.

Лимонад с плесенью

В этом году вспыхнул скандал вокруг некогда самого прибыльного предприятия Ивлеевой «Коленки пчелы» — производителя газированных напитков и чипсов. Telegram-канал SHOT опубликовал серию фотографий с энергетиками Easy Peasy. На фотографиях видно, что банки протекают, а внутри них — плесень.

Ситуация с браком якобы возникла ещё летом, и до последнего времени владельцы бренда избегали публичного выяснения отношений. Однако теперь, спасая репутацию, Ивлеева с соучредителями подали иск на 4,6 миллиона рублей к своему партнёру — фирме «Сила воина Евразия» — непосредственному производителю напитков.

Что на самом деле произошло с лимонадом Ивлеевой, вероятно, ещё долго будет определять суд, но напитки под брендом Easy Peasy уже практически пропали с полок магазинов. Удастся ли сохранить производство к моменту решения суда — большой вопрос.

Отмена творчества

На фоне судебных разбирательств продолжается отмена творчества Настюшки Опасности. Контракты с Ивлеевой заморозили или разорвали все её рекламодатели.

Блогерше ищут замену в двух сериалах и одной полнометражной картине, съёмки которых запланированы в ближайшее время. Фильм «Мальвина» с Настей в главной роли, который должен был выйти в кинотеатрах в марте, в итоге сняли с показа. Тусовщица также исчезла с сайта актёрского агентства Thomas Agency, с которым сотрудничала до этого.

Сейчас светская жизнь Настюшки совсем сошла на нет: она практически перестала посещать публичные мероприятия и заведения. Как пишет телеграм-канал SHOT, «выход в свет» — это доехать со своим парнем (модель Борис Махмуров) до автофастфуда и вернуться домой в коттедж на Новой Риге, где Ивлеева теперь проводит большую часть времени. Поездки в Москву по делам бывают редко.

Как Ивлеева ищет варианты реабилитации

Только после скандальной вечеринки до Ивлеевой стало доходить, в какую ситуацию попала: её покаянный пост в «Инстаграме»* оказался самым длинным и эмоциональным среди роликов всех остальных участников «парада извинений» — 20 минут со слезами на глазах блогерша рассказывала, как сильно оторвалась от народа, и заверяла, что готова понести любое наказание, лишь бы не лишиться своих подписчиков и фанатов.

В конце января в её телеграм-канале появился социально значимый пост с комментарием к трагедии в Белгороде, когда от украинских ракет погибли десятки мирных российских жителей. Тогда Настя написала, что случившееся — чудовищная трагедия и у неё нет слов.

23 Февраля она поздравила участников СВО с Днём защитника Отечества, рассыпавшись в благодарностях за их подвиг. Поздравительный пост появился на фоне очередного скандала, возникшего на слухах, что тусовщица собралась в Донбасс заглаживать вину.

У местных жителей это вызвало такой резонанс, что донецкие активисты даже записали к Ивлеевой видеообращение, в котором настоятельно рекомендовали не приезжать.

А за день до праздника скандал достиг апогея: выступавший в Москве донецкий рэпер Ом обратился к Ивлеевой со сцены.

— Какое оскорбление, когда вот такие, как Ивлеева, приезжают в Донецк, чтобы обелить свою честь. Донбасс — не стиральная машина! Ребята, очнитесь! — заявил музыкант.

Выяснилось, блогерша была на том концерте и даже записывала происходившее на свой телефон. Похоже, Настюшка Опасность обидные слова проглотила, написав по итогам: «Сила в делах. Дима, спасибо за концерт».

Дело о налогах

Ещё перед Новым годом в публичное поле вернулась, казалось бы, уже решённая Ивлеевой проблема с налогообложением. ФНС возобновила проверку по её задолженностям за 2022–2023 год — оказалось, блогерша не заплатила в казну 137 миллионов рублей. Скандал тут же распространился в медиа — СМИ стали сравнивать её с королевой инфоцыган Еленой Блиновской, указывая, что тусовщице грозит до пяти лет за неуплату налогов в особо крупном размере.

* Соцсеть Instagram запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Life.ru”