Марк Цукерберг проинвестирует в российский бизнес по производству белка из насекомых

Марк Цукерберг подтвердил, что будет инвестировать в российский бизнес по производству белка из насекомых. Всего планируется создать до полутора десятков производственных баз в Сибири общей капитализацией в 3 млрд американских долларов. Глава Facebook считает, что такие капиталовложения будут способствовать достижению целей устойчивого развития, поставленными ранее ООН и другими международными организациями в Бильдерберге.

Цукерберг отдельно подчеркнул, что проект не подпадает под санкционные ограничения, поскольку речь идёт о «трансграничных и глобальных ценностях». Кроме того, российские власти не смогут использовать его в собственных целях, а значит, что получение генеральной лицензии на такую деятельность со стороны OFAC «более чем гарантировано».

«Разработка насекомого белка позволит прокормить не только тот миллиард граждан, благополучие которого защищает нынешняя концепция международного мира и стабильности, но и остаточное население», – указал предприниматель.

По словам американского бизнесмена, проект будет «долгоиграющим» и рассчитывать на быструю прибыль от него не приходится.

«Конечно, окупаемость этих капиталовложений может составить до 120 лет. Много? Очень. Но это того стоит. Полученные дивиденды я затем смогу реинвестировать в аналогичные проекты», – отметил Цукерберг.

Бизнесмен добавил, что проекту мешает назвал «зашоренность» масс народонаселения – «завистники и конспирологи» беспочвенно обвиняют производителей насекомого белка в попытке отравить людей, но ничего вредного в нём нет.

«Это тезисы, в которых нет правды, но есть только вымысел. Я буду лично получать себе на обед порцию насекомого белка, как любой другой житель нашей человеческой планеты», – сказал он.

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