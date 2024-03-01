Мнение: О прологе к новой мобилизации… Опять начинается?

Логика момента опять меняется. В Кремле и на Арбате распробовали первые военные успехи. Вкус понравился. Решили — надо продолжать, пока «западный ветер» дует в паруса, а не навстречу.

Одна закавыка: снова нужны люди. Вероятно, быстро и в количестве большем, нежели сейчас обеспечивают вербовочные пункты. Но и негативный урок позапрошлогодней осени с неприглядными кадрами «штурмов Верхнего Ларса», которые разрушают главный кремлёвский нарратив о «единстве нации», тоже учтён.

И вот…

Президент России Владимир #Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Призывать в 2024 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — следует из его текста. Помимо того, правительство РФ и региональные власти должны «обеспечить выполнение связанных с призывом граждан на военные сборы и их проведением мероприятий».

Указ вступает в силу со дня опубликования. То есть, уже вступил — с сего дня.

Сборы россиян, которые находятся в запасе Вооружённых сил, проводятся ежегодно. На основании указа президента мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов, и после этого начинается рассылка повесток россиянам, которые находятся в запасе. Однако в прошлом году, когда основные потребности армейского командования в зоне СВО в основном обеспечивались за счёт добровольцев и ЧВК, соответствующий указ был издан 10 мая. Как бы «на всякий случай», про запас. Сейчас — на два с лишним месяца раньше.

Член комитета Госдумы по обороне Евгений Лебедев пояснял, что военные сборы можно назвать «повышением квалификации». По его словам, они нужны для восстановления навыков по военно-учетной специальности. И это в целом верно. Однако, есть нюанс. Даже два.

Во-первых, 24 июля 2023 года Владимир Путин на пять лет повысил предельный возраст пребывания в запасе для граждан с воинскими званиями ниже офицерских. Повышение коснулось россиян со званиями рядового и сержантского состава, старшин, прапорщиков и мичманов. Так, для рядовых военнообязанных I разряда предельный возраст запаса повысился с 35 до 40 лет, II разряда — с 45 до 50 лет, а для тех, кто в III разряде — с 50 до 55 лет. И наряду с этим на те же пять лет увеличился предельный возраст пребывания всех «запасников» в мобилизационном резерве: для младших офицеров он вырос с 55 до 60 лет, для старших офицеров — с 60 до 65 лет, а для имеющих иные звания — с 45 до 55 лет. Эти решения вступили в силу с 1 января 2024 года.

Во-вторых, в силу предыдущего пункта логично увеличится количество призываемых на военные сборы. И не менее логично предположить, что под их эгидой пройдёт отбор и первичное «восстановление воинских навыков» потенциальных мобилизованных. Ну а там, когда многие тысячи «запасников» худо-бедно пройдут заново курс молодого бойца и все будут под рукой, в полном распоряжении военкомов, можно и новую «частичную мобилизацию» проводить. Благо прежний указ не отменён. И повестки можно будет раздавать прямо на полигонах, и пополнение сразу в части отправлять.

Умный ход, что ни говори.

Но ведь иначе до Киева не дойти?

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