Стали известны самые мощные среднебюджетные смартфоны

Разработчики бенчмарка AnTuTu поделились обновленным рейтингом производительности среднебюджетных смартфонов, и Redmi K70E занял первое место.

Этот лидер сумел набрать впечатляющие 1,4 миллиона баллов. В его арсенале чип MediaTek Dimensity 8300 Ultra, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопитель. Представленный в конце ноября 2023 года, он несколько месяцев подряд уверенно удерживает лидерство в списке AnTuTu.

На втором и третьем местах расположились Realme GT Neo5 SE (1,15 миллиона баллов) и Redmi Note 12 Turbo (1,13 миллиона). Оба смартфона оснащены чипом Snapdragon 7+ Gen 2. В топ-10 также вошли Oppo Reno11 5G (1 миллион), iQOO Z8 (954 тысячи), iQOO Neo7 SE (952 тысячи), Redmi Note 12T Pro (892 тысячи), OnePlus Ace Racing Edition (885 тысяч), Redmi K60E (879 тысяч) и Realme GT Neo3.

Интересно, что в топ-10 отсутствует ни один смартфон Xiaomi в рейтинге самых мощных Android-устройств. Четыре смартфона из списка принадлежат Redmi. Важно отметить, что в среднебюджетной подборке в основном присутствуют довольно старые устройства. Например, Realme GT Neo3, занимающий последнее место в списке, был представлен еще в марте 2022 года, а лидер топа, Redmi K70E, в марте 2023 года.