Мнение: Плавный прирост сбережений и исчезновение поддельных денег

1. В «Школе капитализма» я рассказываю, почему у инвестора редко бывают большие выигрыши, и почему это хорошо. Цитирую из статьи (ссылка):



Если у вас нет кнопок «сохранить-загрузить», как в компьютерной игре, то хорошая финансовая стратегия должна быть в первую очередь надёжной. Если риск вашего банкротства составляет скромные 3% в год, то за 25 лет это будет уже примерно 53%, то есть за 25 лет у вас будет больше шансов разориться, чем остаться с деньгами.

Самый простой (и правильный) способ снизить риски — диверсификация, распределение денег по разным корзинам. Однако диверсификация не только повышает надёжность системы, но и режет возможный выигрыш. Допустим, у вас три одинакового размера корзины, и одна из них внезапно показала невероятно высокую доходность в 100% за год, тогда как две другие дали 10% и 0% соответственно. Вроде бы, большая удача, но в целом на капитал вы получите 37% — что тоже очень хорошо, но всё же не до такой степени.



Обычно, собственно, даже такого выигрыша нет. Корпорация X раздуплилась необыкновенно щедрыми дивидендами, а за год её курсовая стоимость резко взлетела? Ну, да, неплохо. Вот только эта компания — 7% от портфеля акций, а портфель акций — 40% от капитала. Спасибо корпорации X, капитал увеличился на целых 2%…



Два процента совершенно не впечатляют. Ещё куда ни шло, если у вас, допустим, 100 млн рублей, и два процента — это плюс два миллиона. Тоже не повод скакать от радости и раскупоривать шампанское, так как со временем люди привыкают к доходам сколь угодно большого размера, но всё же два миллиона — достаточная сумма, чтобы поддерживать боевое настроение: «я инвестор, я получил существенный доход, дела идут нормально»…

2. Россияне, которые считают нужным сберегать и инвестировать, пока что ещё в меньшинстве (ссылка):



По итогам 2023 года более половины российских семей (52%) не имели сбережений. В четырех из десяти семей (40%) сбережения хранятся в рублях. В 7% домохозяйств сбережения представляют из себя микс из отечественной и иностранной валюты. И только 1% россиян хранят все свои сбережения в долларах или евро. Таковы результаты общероссийского опроса РОМИР*, проведенного в четвертом квартале прошлого года.

Хранить деньги в долларах и евро? Через два года после начала СВО? Мне кажется, это варварство на уровне лечения ран птичьим помётом… Конечно, мы живём в свободной стране, однако авторы опроса должны были бы хотя бы про юани спросить.

Полагаю, вот это дурное наследство в виде безнадёжно прозападных экономистов, которые начисто слепнут, стоит им отвести взгляд от долларов и евро, Россия будет разгребать ещё долго.

3. Доля поддельных денег в России крайне мала и продолжает сокращаться (ссылка):

Число выявленных в России поддельных банкнот и монет сократилось в 2023 году почти в два раза, до 12,4 тысячи штук, сообщили в ЦБ.

Более чем в двух третях случаев речь шла об обнаружении пятитысячных купюр (8856 случаев), на втором месте по популярности у фальшивомонетчиков оказались тысячерублевки (2438 случаев). Чаще всего подделки обнаруживали в Центральном федеральном округе, реже всего — на Дальнем Востоке.

В целом на миллион находящихся в обращении банкнот в 2023 году приходилось только две фальшивки против четырех годом ранее. Также в регуляторе указали, что в России стали меньше подделывать и иностранные платежные средства, в структуре обнаружения которых преобладали доллары США. На них пришлось 1126 из 1438 случаев найденных фальшивок, в то время как в случае с китайским юанем было зафиксировано всего пять таких инцидентов.