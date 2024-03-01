Мнение: Мой опыт прогрессивного налогообложения

Многие нынешние уже даже не очень молодые люди всю свою сознательную жизнь прожили при так называемой “плоской шкале налогообложения” (она с 2001 года, если не ошибаюсь) и вообще, стало быть, не представляют, как оно бывает иначе. Привыкли, что где бы ты и сколько бы не получал зарплату – на основной работе, на дополнительной, какой-нибудь случайный гонорар и т.п. – все равно это облагается подоходным по ставке 13%, и вся, как говорится, недолга. По своему это очень удобно – но народ этого удобства не ценил и не ценит, потому что или налогов вообще никаких не платит (“серая зона”), или, как я уже сказал, привык и вообще не представляет, что может быть иначе.

Однако халяве на глазах приходит конец: Путин уже объявил по ходу своего Спаслания, что плоской шкале хана. Будут делать “как у больших”: чем выше у тебя доход, тем выше ставка налога. Несомненно, злобный вой одобрения уже пронесся по просторам необъятной родины: наконец-то! Пора прижать буржуев! Путин же одним махом убивает двух зайцев: с одной стороны, наполняет ненасытную утробу бюджета (танки, пушки, ракеты сами за себя не заплатят). А с другой – удовлетворяет “жажду справедливости” у отечественных пролов: им будет приятно думать, что плохо теперь станет не только им, но и всяким толстосумам проклятым. Ужо их прижмут!

У меня есть – правда, весьма краткий – опыт жизни при прогрессивном налогообложении в России. Весьма экзотический: в свое время я умудрился платить подоходный налог по максимальной ставке… в 90е годы! Она как раз тогда действовала, максимум был – 35%. Причем из всех моих знакомых никто не платил даже и 13%. Кто помнит 90е, тогда все в основном получали черным налом, а в Москве и платили не рублями, а долларами (так было удобно всем – и работодателям, и работникам, поскольку рубли слишком уж быстро обесценивались).

Ну а я волею судеб попал на работу в проект, который тогда в России финансировал Мировой Банк (МБРР) – мы создавали бизнес-справочники по отраслям, которые тогда едва-едва только появились в стране: бизнес-образование, бизнес-тренинги, рекрутмент и т.д. Собственно, я эти справочники и составлял. И поскольку по деньгам надо было отчитываться, мне платили “вбелую”. Так я пару лет в середине 90-х получал зарплату 2000 долл. (в рублях по курсу). Но – “грязными”! Друзья тогда шутили, что я, наверно, едва ли не единственный человек в стране, кто получает “белую зарплату” так, как предписано – “в полном размере” через бухгалтерию.

Ну а я был кормилец семьи, дочке было 4 года. Платили так. В начале года, зарплата за январь – выдавали на руки, как я потом уже понял, максимум – 2 тыс. долл. минус 13%, то есть 1740 долл. И еще минус 1% – это был вроде бы пенсионный взнос (или профсоюзный? Не помню). То есть еще минус 20 баксов, итого – 1720.

Но – так было буквально только за январь. На второй месяц, февраль, начинала действовать уже повышенная ставка – 20%. Т.е. на руки было уже 1600 долл. (в рублях по курсу ЦБ) и минус еще 1% “пенсионных”. На следующий месяц – март – ставка еще вырастала. В общем, где-то уже начиная с апреля или мая мой доход нарастающим итогом пробивал все “потолки” и становился “максимальным” по тогдашнему законодательству, т.е. примерно с мая и уже весь год я платил по максимальной ставке 35%. Вместо приятно выглядевшей на письме суммы 2000 долл. мне вплоть до декабря выдавали ежемесячно лишь 1300 долл. рублями… и минус те самые 20 долл. (1%) на какую-то якобы “пенсию”. 700 баксов в месяц – вот такой был на меня ежемесячно налог в те далекие 1996-1997 года. Из-за денег я никогда не был склонен особо переживать, но все-таки было жалко, тем более, что в 90е доллар был куда весомее, чем сейчас.

И это было еще не всё! Помимо основной работы, я тогда уже периодически писал иногда статьи или колонки в разные газеты или журналы (которых тогда было на порядок больше, чем теперь). И возникал вопрос: а по какой ставке брать с меня подоходный при начислении гонорара? Тогда был такой механизм: брали – в бухгалтерии, допустим, “Известий” – 13%, но мне (!) потом надо было в эту бухгалтерию приехать, взять “Справку о доходе”, полученном в этом издании, и потом весной, до 1 апреля след. года, припереться в налоговую инспекцию своего района со всеми справками из всех мест, где я получал какие-то деньги, чтобы налоговый инспектор сложил, с одной стороны, все полученные мной доходы, потом – все уже уплаченные мной налоги, посчитал, сколько я ДОЛЖЕН был бы заплатить (по максимальной ставке 35%), посчитать разницу – и выдать мне сумму, которую я должен ДОПЛАТИТЬ. Словом, из-за моей основной работы “вбелую” и все мои дополнительные гонорары также облагались по максимальной ставке 35%, причем бегать и собирать бумажки, чтобы потом еще и доплатить круглую сумму, я должен был сам. А какие очереди возникали тогда в налоговую! Это ж вся толпа “физиков” бежит весной “сверять списки”! Лепота.

Ну а рецепт, как избежать всего этого геморроя, был один: НЕ НАДО МНОГО ЗАРАБАТЫВАТЬ. Высовываться не надо – Мировой Банк какой-то… Проще надо быть.

Сейчас у нас такое снова начнется. Ну а что – война сама себя не прокормит.