 

Мнение: О новых перспективных мужчинах… Бабы сердцем чуют?

01.03.2024, 17:11, Разное
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Русские #женщины всегда отличались особым чутьём на «альфа-самцов». Ну, кроме тех случаев, когда сама #жизнь им не оставляла особого выбора. Как бежали к «физикам» от «лириков», к мажорам от инженеров, к бизнесменам 1990-х, к нежным метросексуалам «золотых нулевых», к айтишникам, к спортсменам…

Сейчас тоже начали бежать навстречу новым перспективным.

Задолго до того, как российский президент Владимир #Путин объявил, кто станет новой российской элитой, вектор женских симпатий отчётливо сместился.

«Вокруг феномена «русский солдат» стала вырисовываться субкультура, — пишет жена российского военного-участника СВО и автор ТГ-канала «Благословите женщину». — Сейчас можно влёгкую увидеть гражданского парня с тактическим рюкзаком. Сами военные раньше презрительно называли их тактикульщиками, но сейчас почти нет. Сейчас учитывают тот факт, что парень в берцах или с рюкзаком 5.11 очень хочет быть как они. Это значит, что он ими восхищается и хочет хоть немножко быть таким же крутым и в целом [он] с ними заодно.

И это становится трендом!

А теперь к этой движухе присоединяются красивые девчонки. Девочка-волонтёрша с губками и ресничками в шлеме и военной форме в пейзажах Луганска — лучший символ того, что находиться поближе к фронту, к армии – это круто! И что быть им помощницами, быть причастными – тоже круто! Другие девочки фоткаются в тельняшках, носят те же шевроны на рюкзаках, патчи на куртках. А какие эффектные девки оставляют комментарии в Z-каналах!

Кто бы что ни говорил, но самые красивые #женщины всегда находились около бизнесменов, бандитов, спортсменов, а теперь и около российских военных! Читай: около самых сильных, властных, перспективных, крутых. Основной инстинкт работает, как ни крути…».

Возможно, такой взгляд немного субъективен. В Москве, например, милитари-культура как-то не очень. Хотя…

А вот в регионах «девочки в берцах» встречаются всё чаще.

И это ещё один мотив, почему «глубинные #мужчины» пошли на вербовочные пункты.

Ведь женское сердце не обманешь?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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