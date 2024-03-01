Медведев: извечные противники немцы снова превратились в заклятых врагов РФ

1 марта зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал обеспокоенность по поводу обсуждений среди немецких офицеров о возможности нанесения ударов по российским объектам. Он отметил, что этим немцы становятся “заклятыми врагами России”.

1 марта зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал обеспокоенность по поводу обсуждений среди немецких офицеров о возможности нанесения ударов по российским объектам. Он отметил, что этим немцы становятся “заклятыми врагами России”.

Медведев также подчеркнул, что заявления официального Берлина об отсутствии причастности Германии к конфликту на Украине не соответствуют действительности.

Стенограмма дискуссии немецких военных, опубликованная ранее, вызвала беспокойство в российском политическом сообществе. Реакция официальных лиц включала заявления Марии Захаровой из МИД России, выразившей надежду на независимость и активность немецкой прессы, а также высказывания Виктора Водолацкого из Госдумы, обвиняющего НАТО, особенно Германию, в участии в конфликте на Украине.

Российские дипломаты ранее предупреждали о возможных жестких ответных мерах на атаки на Крымский мост, подчеркивая, что организаторы таких действий не останутся безнаказанными.

Усиление военной и финансовой поддержки со стороны западных стран в адрес Украины происходит на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, начатой после обострения ситуации в регионе в феврале 2022 года.