 

Мишустин заявил о налоговой отсрочке для предприятий ЖКХ в новых регионах

01.03.2024, 16:50, Разное
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о предоставлении отсрочки по налогу на прибыль за 2023 год предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Это решение позволит им рассчитывать на гибкий график оплаты налога в течение года.

Кроме того, для поддержки данных регионов до конца текущего года не будут ограничиваться операции по банковским счетам компаний ЖКХ, даже если у них есть налоговая задолженность. Эти меры направлены на освобождение оборотных средств и создание более комфортных условий для работы предприятий ЖКХ.

Подчеркнув важность этих шагов, Мишустин напомнил также о выделении 5 миллиардов рублей на улучшение жилищно-коммунального хозяйства в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Сообщение президента Владимира Путина о выделении 4,5 трлн рублей на модернизацию системы ЖКХ в РФ до 2030 года и направлении 120 миллиардов рублей на поддержку развития муниципалитетов дополняет усилия по улучшению жилищно-коммунального сектора. Путин также поручил подготовить новую программу расселения аварийного жилья.


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