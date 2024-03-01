 

Отравились пальмовым маслом – завершено расследование массовой гибели сусликов вблизи морского порта Владивостока

01.03.2024, 16:13, Разное
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Силовики завершили расследование массовой гибели сусликов вблизи морского порта Владивостока.

В августе 2023 года жители Приморья стали всё чаще наблюдать, как течением к берегам Амурского залива прибивает тела мёртвых сусликов – в течение месяца их вылавливали в посёлке Попова, в бухтах Безымянная, Улисс, Диомид и Золотой Рог. По требованию экологов были взяты пробы воды в различных местах акватории, но независимая лаборатория отклонений от нормы не выявила.

Группа энтузиастов, прогуливавшаяся по территории терминала с мазутом в местном порту обнаружила утечку вещества и стаю грызунов возле неё. Активисты обратились в правоохранительные органы. При осмотре все контейнеры оказались герметичными, для экспертизы были повторно взяты пробы воды рядом с терминалом, а также пять тушек мёртвых сусликов.

По итогам экспертизы выяснилось, что вода возле мазутного терминала соответствует всем требованиям, а вот в пищеварительном тракте грызунов обнаружена повышенная концентрация пальмового масла. Контейнеры с ним опечатаны будут переданы одному из местных оздоровительных учреждений региона.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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