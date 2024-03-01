Мнение: Почему рождаемость в России продолжит падать

Жареный петух начал поклёвывать. Как мы с Кримсональтером и предсказывали, в 2024 государство наконец-то сосредоточилось на главной проблеме современной России — демографии. Наши власти заслуживают уважения: проблема рождаемости общемировая, но в большей части стран мира о ней стесняются говорить вслух. На Западе, к примеру, царит повесточка, которая продвигает несовместимые с нормальной рождаемостью идеи: чайлд-фри, защиту природы, феминизм, радугу и воинствующий атеизм.

Проблема не нова. Хребет русской демографии сломал ещё Сталин — рождаемость за годы его правления рухнула примерно с 7 до 3 детей на женщину. Вскоре после смерти вождя рождаемость в РСФСР упала ниже уровня воспроизводства, однако при Хрущёве и Брежневе это было не очень заметно по двум причинам.

Во-первых, до самого развала СССР население по инерции росло, так как было молодым: выше доля молодёжи, выше рождаемость. Демографическая ситуация с каждым годом ухудшалась, так как молодёжи становилось всё меньше, но внешне, по цифрам абсолютного размера населения, всё выглядело прилично.

Во-вторых, средняя по СССР картина была не так печальна: в РСФСР была беда, но многие нацреспублики наслаждались высокой по современным меркам рождаемостью.

Как вы можете наблюдать на прикреплённой к статье вырезке из Литературной Газеты (№ 43 от 1988), проблему отлично понимали уже в позднем СССР. Однако понять — не значит решить. В следующие 35 лет власти России были слишком сильно заняты другими делами, чтобы всерьёз заняться поисками лекарства от вымирания.

Во вчерашнем послании к Федеральному Собранию президент наконец-то обозначил повышение рождаемости как главную задачу современной России, задачу номер один.

Лирическое отступление. Как обычно, я рекомендую прочесть или просмотреть послание Путина целиком (ссылка) — это на порядок более качественный, насыщенный и достоверный источник новостей о России, чем любые модные телеграм-каналы. Тем там Путин поднял много, и ещё одну из них — поставленную президентом задачу по удвоению стоимости акций русских компаний — я разобрал вчера в Школе Капитализма (ссылка). Краткая выжимка — для нашего фондового рынка всё складывается весьма удачно. Предсказания будущего всегда неточны, но если мой портфель акций к 2030 будет стоить вдвое дороже (с учётом инфляции), я буду доволен, но не удивлён.

Вернёмся к рождаемости. Я вижу две причины, по которым наше государство начало всерьёз думать о демографии именно сейчас. Причина первая — катастрофа в Южной Корее, рождаемость в которой уже находится на уровне 0,7, то есть два ребёнка на три семьи. Всего лишь через два поколения население Южной Кореи уменьшится в 10 раз. Если раньше можно было робко надеяться, что народ начнёт рожать как-нибудь сам собой, то сейчас уже ясно, что мы скользим в пропасть вымирания, и что если не предпринять решительных мер, то дальше всё будет хуже, и хуже, и хуже.

Вторая причина — Спецоперация и связанная с ней нехватка рабочих рук. Многие ушли на фронт, многих привлекли на вторую-третью смену оборонные заводы. Кто-то «релоцировался» за рубеж, а другие — я сейчас про гастарбайтеров — решили не приезжать в Россию на заработки. Как итог, экономика воет от дефицита кадров: каждый день открываются импортозамещающие производства, а найти тех, кто встанет к станку или за конвейер, всё сложнее и сложнее.

Эти два фактора — жуткий пример Южной Кореи и дефицит рабочих рук в России — причинили достаточно боли и страха, чтобы нервные импульсы прошили огромную тушу государственной машины и впервые в истории побудили её к решительному решению демографического вопроса.

Цитирую из вчерашнего послания (ещё раз ссылка):

…главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей, а значит, и продолжение всего нашего многонационального народа. Мы видим, что происходит в некоторых странах, где сознательно разрушают нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению, а мы выбираем жизнь. Россия была и остаётся оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация. Наш выбор разделяет большинство людей в мире, в том числе миллионы граждан западных стран…

Поддержка семей с детьми – наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. (Аплодисменты.)…

В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития…

Представляю, как сейчас завидуют нам жители Запада, которые читают в местных СМИ, что традиционные ценности — это мракобесие, что мужчина — генетический тиран и угнетатель, и что дети опасны для планеты, так как оставляют за собой чудовищно длинный углеродный след. Общее направление государственной мысли в России на ближайшие 6 лет задано: большие традиционные семьи должны стать у нас нормой.

Метод достижения этой благородной цели тоже традиционен — скудное материальное поощрение. Более конкретно, речь идёт про увеличение пособий, семейную ипотеку, налоговые вычеты и маткапитал. Также будут модернизированы роддома и женские консультации, построены новые детские сады и всё прочее в том же духе — вплоть до создания удобной для молодых семей городской среды.

Всё это, разумеется, важно и нужно, но демографическую проблему эти меры не решат. Проведу аналогию: это как если бы мы помогали толстяку сбросить вес, выдавая ему купон на скидку в магазин хорошей спортивной одежды. С одной стороны, купить стильную футболку для фитнеса с надписью БигБой за 2000 рублей вместо 3000 рублей — это приятно. С другой стороны, поставьте себя на место толстяка. Лично я бы на его месте положил купон в ящик стола, а на две тысячи рублей заказал бы «сушей, чтобы лезли из ушей». Потому что фастфуд — это вкусно и нажористо, а диеты с тренировками — это скучно и тяжело.

С рождаемостью дела обстоят ещё хуже, так как толстяки хотя бы мечтают похудеть — чтобы решить проблемы со здоровьем, чтобы комфортнее себя чувствовать, и чтобы больше нравиться девушкам. У бездетного или малодетного человека таких проблем нет: он и без детей чувствует себя великолепно. Ему все эти скидки на детскую одежду и пособия для малоимущих родителей — как Орден Почётного легиона лесному слону, абсолютно не нужны.

Население России можно грубо разделить на три части.

10% россиян живут в соответствии со знаменитой поговоркой: «люблю повеселиться, особенно пожрать». Их не интересует ничего, кроме простых телесных удовольствий — культурно выпить, хорошо закусить, посмотреть сериал, потискаться с кем-нибудь новым. Никакая семья им в принципе не нужна, тем более многодетная. Только представьте: три года сидеть в декрете с маленьким ребёнком, вместо того чтобы ходить каждый вечер за удовольствиями в ночной клуб! Ну глупо же, а?

75% россиян участвуют в большой гонке за статус: прикладывают значительные усилия, чтобы показать, что они не хуже других. От жизни им нужны дорогая машина, последний айфон, хорошо отремонтированная квартира, престижная работа, ежегодный отпуск за рубежом и, не в последнюю очередь, прилично выглядящий супруг, которым можно похвастаться перед Сидоровыми. Раньше этой категории граждан нужен был ровно один ребёнок, так как считалось, что бездетная семья или одинокий человек — это неудачники. Этого единственного ребёнка, кстати, обычно засовывали в модные секции и престижные школы, чтобы можно было хвастаться в курилке ещё и медалями ребёнка. Но это было раньше, а сейчас критерии успеха изменились, так что одинокого мужчину или женщину любого возраста общество воспринимает абсолютно нормально.

Теперь открываем Эксель и считаем. На ребёнка нужно, допустим, 50 тысяч рублей в месяц — никак не меньше, так как надо же отдать его на фигурное катание к хорошему тренеру, надо покупать ему модную одежду, надо стричь его в барбершопе, нанимать репетиторов по английскому и так далее. Это получается 600 тысяч в год или 15 млн рублей к 25 годам. Я считаю до 25 лет, так как до этого возраста молодого врача или юриста отпустить в свободное плавание получится навряд ли.

А теперь, внимание, вопрос: что вызовет у Сидоровых, соседей по садоводству, более мощную зависть: маленький чумазый визгун в шортах, бегающий по вашему участку с палкой в руке, или чёрная Ауди Q8 прямо из салона, которую можно взять за те же 15 миллионов?

Вопрос риторический. С точки зрения статуса дети — невыгодное вложение средств, при этом маткапитал и все остальные пособия, которые вместе взятые не дотягивают даже до миллиона рублей, практически ничего не меняют.

15% россиян, третья группа, делится в свою очередь ещё на несколько подгрупп. Сюда относятся и воцерковлённые многодетные, и счастливые супруги из традиционных (в духе 19-го века) семей, и безразличные к земным материям аскеты, и богачи, для которых дети не являются существенной статьёй расходов. Эту группу было бы интересно разобрать подробно, по элементам, но в рамках сегодняшнего поста я просто отставлю её в сторону, как слишком малочисленную, чтобы в решении демографической проблемы помочь или помешать.

Подведу промежуточный итог: ни маткапитал, ни пособия, ни строительство новых поликлиник рождаемость не увеличат. Избиратели вяло порадуются — избиратели вообще любят подарки от государства — но усерднее рожать не будут. Теорию я изложил выше, а практику мы можем наблюдать и в России, и по всему миру: денежная стимуляция рождаемости не работает нигде и никак.

Полагаю, через несколько лет наши власти осознают, что копают не туда, и начнут испытывать на нас более практичные методы поощрения. Лично я думаю вот что.

Группу любителей простых удовольствий можно было бы взять за живое, предложив шикарную пенсию, например, родителям пятерых детей. Хорошая сделка для многих: рожаешь пятерых детей к 30 годам и дальше живёшь в своё удовольствие, не напрягаясь, устраивая себе праздник каждый день. Проснулся, накатил для аппетита 50 грамм, включил телевизор, взял со стола остатки вчерашней пиццы… чем не жизнь?

На практике, однако, всё будет не слишком гладко. Во-первых, эта категория граждан редко планирует на 10 лет вперёд, журавлю в небе она предпочитает синицу сейчас: вот чтобы пыркнуть в смартфоне на кнопку, и через 30 минут курьер с зажаренной синицей уже в домофон звонил. Во-вторых, паразитирование на шее у государства слабо совместимо с традиционной семьёй, где муж добывает деньги, а жена охраняет очаг. Как мы можем видеть на примере тех же США, профессиональные получатели пособий плохо живут, плохо плодятся и всякой работе предпочитают безделье или криминал.

С группой любителей статуса проще: им надо показать, что традиционная семья с большим количеством детей — это круче, чем новый мерседес.

Пока что наше государство даже не думало в этом направлении, вот прямо конь не валялся. Только два примера. Пример первый — маткапитал называется «материнским», как будто отец в традиционной семье не имеет значения, просто рядом постоял. Второй пример — даже в агитационном ролике, призывающем идти через месяц на голосование, мужчина показан, скажу мягко, не главой семьи (ссылка).

Ещё из очевидного: и в инстаграме, и в телевизоре надо показывать, что многодетная семья — это круто. Популярная в широких народных массах блогерша должна хвастаться не драгоценностями на спине, а своей семьёй с кучей детей и главой семейства, которым должна быть не она. Успешная леди в возрасте за 50 должна хвастаться не своей яхтой, а своими сыновьями, которые эту яхту ей купили. Сейчас соседи Сидоровы смотрят на многодетную семью с презрительным смехом — «вот нищеброды, на ржавом микроавтобусе ездят». Если статусные персоны — всякие звёзды эстрады и так далее — будут достаточно убедительно хвастаться не кроссовками за 10 миллионов, а своими большими семьями, отношение Сидоровых тоже изменится, многодетным будут завидовать. «Вот же гады, у этих везунчиков семеро детей».

Повторюсь, 75% россиян живёт ради участия в статусной гонке, это смысл жизни трёх четвертей наших соотечественников. Сейчас народ готов влезать в неподъёмные кредиты и работать по 12 часов в день, чтобы купить машину покруче или чтобы привезти фотографии с зарубежного курорта. Эту энергию можно пустить на благородные цели: для этого достаточно привлечь профессиональных пиарщиков, выдать им деньги на рекламу, и ещё поработать индивидуально с теми, с кого строят жизнь посетители инстаграма.

Также следует изменить понятие нормы — в фильмах, в рекламных роликах и так далее. Недавно был большой скандал, когда одна русская торговая сеть запустила рекламную кампанию с участием нетрадиционной семьи (ссылка). С этим общественность разобралась — радужная атака была успешно отражена.

Однако ведь традиционная семья — это не просто «мужчина и женщина». Традиционная семья — это сильный мужчина, занимающий очевидно главную позицию в доме, и большое количество детей. Таких семей в рекламе и в фильмах практически нет. Типичная семья в рекламном ролике тоже нетрадиционна для нормального общества — это девочка с пакетом сока, мама, папа и дедушка, например. Почему главная героиня ролика — единственный ребёнок в семье? Почему у дедушки одна внучка, а не тридцать-сорок внуков и внучек? Потому что вот уже много десятилетий, как пропаганда вымирания стала нормой.

В общем, вот мой прогноз: дальше будет хуже. Маткапитал увеличат, пособия увеличат, льготную семейную ипотеку к удовольствию застройщиков расширят. Рождаемость в итоге снизится ещё сильнее, и через 6 лет, к 2030, власти осознают, что все эти откровенно наивные меры или не работают, или работают в другую сторону, то есть вредят.

Есть хороший шанс, что после 2030 здравый смысл возобладает. Власти перестанут слушать болтовню обывателей, которые врут, будто для рождения детей им нужно больше денег и квадратных метров, и проконсультируются с профессиональными демографами, которые объяснят, что на самом деле происходит в головах у людей.