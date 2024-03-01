 

Для улучшения демографии депутаты предложили дополнительный отпуск молодым мужчинам

01.03.2024, 14:33, Разное
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По следам послания президента Федеральному собранию рабочая группа депутатов Госдумы под руководством лидера ЛДПР Леонида Слуцкого предложила свои инициативы по улучшению демографии в стране. По мнению парламентариев, одна из причин низкой рождаемости – чрезмерная занятость мужчин репродуктивного возраста.

«Дело не только в материальном поощрении. Занятый мужик приходит с работы настолько уставшим, что не хочет уже исполнять супружеский долг и никакие коврижки в виде льготной ипотеки его не побудят», – подчеркнул Слуцкий.

Первоначальный план депутатов в сокращении рабочего дня с 8 до 6 часов для лиц мужского пола в возрасте 18-35 лет был отвергнут, так как противоречит другим положениям послания президента, в частности, намерению вывести Россию на четвёртое место в мире по паритету покупательной способности. Поэтому депутаты решили предоставить мужчинам ежегодно дополнительные 24 дня отпуска.  

«В отпуске мужчина получит положенное по закону время для производства детей. Если даже ему не очень хочется трудиться для себя, то надо поработать на Отечество», – заключил лидер ЛДПР.

Оплачиваться дополнительный отпуск будет в полном объёме. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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