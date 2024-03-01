Рупор кремлевской пропаганды: Высадка произведена
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Высадка произведена.
С учетом озвученных цифр потерь от 20 до 25 убитых (+1 пленный) событий 28 февраля на Тендровской косе стали крупнейшими разовыми потерями ССО ВСУ с 2014 года. Стремление к пиару с флагами обернулось нежданными последствиями. Часть трупов скорее всего найдено не будет и пойдет на корм рыбам.
Относительно попавших в руких наших спецов трупов и пленного, то противник в ближайшие месяцы наверняка будет предлагать обмен.
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Источник: Colonel Cassad
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