Генсек НАТО пообещал, что на следующих учениях войска Франции будут отрабатывать не только отступательные манёвры

Генеральный

секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг представил план учений «Несокрушимый

кондор», которые пройдут в августе 2024 года на территории Литвы. Впервые

с 1941 года в программу учений для французских войск будут включены, помимо

отступательных манёвров, манёвры по перегруппировке, форсированию рек и копанию

окопов.

Как пояснил

Столтенберг, традиции отступления французской республиканской армии имеют богатую

историю. Согласно военной доктрине Франции, «Верховный главнокомандующий войск

Пятой республики обязан обеспечивать их безопасное отступление из любой опасной

ситуации». В арсенале парижского генштаба – целых 43 способа отступления –

больше, чем в армиях Польши, Германии и Венгрии вместе взятых. Обычно на

учениях Пятая республика успевает отработать не более 5 способов за раз, из-за

чего на другие виды войсковых перемещений просто не остаётся времени. Однако в

этот раз Столтенберг решил отступить от устоявшихся традиций, чтобы дать

французским военным шанс освоить и другие манёвры.

«О наступлении,

конечно, речи пока не идёт, – признал генсек НАТО. – Когда так часто отступаешь,

подобные резкие перемены не идут солдату на пользу. К тому же, придётся построить

танки, у которых задняя передача не включена по умолчанию, а это займёт

несколько лет. Мы будем готовить войска Франции к изменению образа действий постепенно.

Вместо привычного отступления они для начала научатся копать окопы, потом

попробую форсировать реку и перегруппироваться. В крайнем случае, если военные

не управятся в срок, можно будет отработать тактический жест доброй воли».

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