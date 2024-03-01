 

Генсек НАТО пообещал, что на следующих учениях войска Франции будут отрабатывать не только отступательные манёвры

01.03.2024, 12:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генеральный
секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг представил план учений «Несокрушимый
кондор», которые пройдут в августе 2024 года на территории Литвы. Впервые
с 1941 года в программу учений для французских войск будут включены, помимо
отступательных манёвров, манёвры по перегруппировке, форсированию рек и копанию
окопов.

Как пояснил
Столтенберг, традиции отступления французской республиканской армии имеют богатую
историю. Согласно военной доктрине Франции, «Верховный главнокомандующий войск
Пятой республики обязан обеспечивать их безопасное отступление из любой опасной
ситуации». В арсенале парижского генштаба – целых 43 способа отступления –
больше, чем в армиях Польши, Германии и Венгрии вместе взятых. Обычно на
учениях Пятая республика успевает отработать не более 5 способов за раз, из-за
чего на другие виды войсковых перемещений просто не остаётся времени. Однако в
этот раз Столтенберг решил отступить от устоявшихся традиций, чтобы дать
французским военным шанс освоить и другие манёвры.

«О наступлении,
конечно, речи пока не идёт, – признал генсек НАТО. – Когда так часто отступаешь,
подобные резкие перемены не идут солдату на пользу. К тому же, придётся построить
танки, у которых задняя передача не включена по умолчанию, а это займёт
несколько лет. Мы будем готовить войска Франции к изменению образа действий постепенно.
Вместо привычного отступления они для начала научатся копать окопы, потом
попробую форсировать реку и перегруппироваться. В крайнем случае, если военные
не управятся в срок, можно будет отработать тактический жест доброй воли».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.03 / Рупор кремлевской пропаганды: В поисках нужных дверей

01.03 / Android Police: на YouTube заработала платная функция «Картинка в картинке»

01.03 / Хидео Кодзиме получил ангельскую лампу от разработчиков Alan Wake 2

01.03 / Мнение: О Такере «нашем» Карлсоне… Ну и кто теперь тупой?

01.03 / «Ъ»: в 2023 году россияне потратили более 15 млрд рублей на игры для iPhone

01.03 / Тысячи SMMщиков снова приехали в Анадырь на собачьи бега «Бегущие лайки» от ВКонтакте

01.03 / Мнение: О подкрадывающемся π-це… Уже скоро и надолго?

01.03 / Новое обновление Xiaomi вызвало массовый сбой

01.03 / Президент Владимир Путин изложил программу экономического развития страны

01.03 / Мнение: О пославшем русских… Что у Путина реально удивило?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика