 

Android Police: на YouTube заработала платная функция «Картинка в картинке»

01.03.2024, 12:22, Разное
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Пользователи YouTube за пределами США теперь могут пользоваться функцией “Картинка в картинке” (PiP), которая ранее была доступна только с подпиской Premium. Об этом пишет портал Android Police, ссылаясь на обсуждения в социальных сетях и форумах.

Изначально PiP была доступна только с подпиской YouTube Premium, но для американских пользователей она стала бесплатной еще в 2022 году. Теперь же некоторые пользователи из Европы заметили эту функцию на своих устройствах.

YouTube не объявлял о планах сделать PiP бесплатной за пределами США, на сайте она все еще указана как эксклюзив для подписчиков Premium. Возможно, эта функция стала доступной из-за ошибки, либо Google проводит тестирование перед ее официальным запуском. Комментариев от компании пока не поступало.


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