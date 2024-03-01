 

Мнение: О Такере «нашем» Карлсоне… Ну и кто теперь тупой?

01.03.2024, 10:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Посмотрел я это видео, где Такер Карлсон не берёт, а даёт интервью. Ну, да, не Спиноза. И говорит очень по-американски. Не забыл, например, сказать подкастеру Лексу Фридману, что именно он, Карлсон, и есть настоящий патриот Америки, честный налогоплательщик и радетель о процветании страны. Какой же «янки» без саморекламы!

Но это контекст, а «главное» ведь в двухчасовом подкасте — фраза «Это самая тупая вещь, которую я когда-либо слышал», верно?

Кому же он так подсуропил?

Большинство уверены, что так нетолерантно Такер Карлсон высказался о недавнем своём собеседнике, интервью с которым здорово подняло видеоблогера в рейтингах. Некоторые, впрочем, допускают, что это характеристика не российского президента лично, а его рассуждений по «украинскому вопросу».

Но даже те, кто говорят как бы «правду»: Такер Карлсон сказал эти мемные восемь слов из-за единственного термина «Денацификация», тупо врут. Ну, как — врут? Привычно. Выдёргивая фразу из контекста.

Такер Карлсон отвечал Лексу Фридману на прямой вопрос, как он считает, что значит «Денацификация»?

И сразу подчеркнул, что «нихрена не понял». Ну то есть, смекнул, что «денацификация» в основе своей имеет нечто противоположное нацизму. Но счёл это глупым. И выдал мощное обоснование:
Я думаю, это одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо слышал. Я так и не понял до конца, что значит «денацификация». Я имею в виду, что у меня много мыслей по этому поводу.

А далее… Тоже последовала «лекция» по национальному вопросу:
Нацизм неотделим от немецкой нации. Это было националистическое движение в Германии. Других «нацистов» не было, верно? Нет [священной] «Книги Нацизма». Нет идеи. И нет людей, которые говорят, что мне нравятся нацисты. Я имею в виду, что «Майн Кампф» [Гитлера] — это не «Капитал» [Маркса]. Это просто рассуждения [немца] о Версальском договоре.

Как бы то ни было, я очень антинацист. И я просто хочу сказать, что в 2024 году никакого нацистского движения не существует. Это способ называть людей злыми.

Ну, вы поняли, да? Никакого украинского нацизма «не существует», потому что:
— нацизм присущ только германской нации;
— нацистское движение было давно и неправдой;
— сейчас нацисты нигде в мире непопулярны.

Бинго!

Ну и кто же на самом деле «тупой» — с таким-то уровнем эрудиции, знаний и мозгов?

А Владимир #Путин, выходит, зря бисер метал?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.03 / Хидео Кодзиме получил ангельскую лампу от разработчиков Alan Wake 2

01.03 / «Ъ»: в 2023 году россияне потратили более 15 млрд рублей на игры для iPhone

01.03 / Тысячи SMMщиков снова приехали в Анадырь на собачьи бега «Бегущие лайки» от ВКонтакте

01.03 / Мнение: О подкрадывающемся π-це… Уже скоро и надолго?

01.03 / Новое обновление Xiaomi вызвало массовый сбой

01.03 / Президент Владимир Путин изложил программу экономического развития страны

01.03 / Мнение: О пославшем русских… Что у Путина реально удивило?

29.02 / Шаги у робота — находка: как у Джо Байдена походка!

29.02 / Мнение: Нейтрализация Калининграда, латвийская диктатура и разочарование в Прибалтике

29.02 / Мнение: Плодитесь и размножайтесь!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика