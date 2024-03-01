Мнение: О Такере «нашем» Карлсоне… Ну и кто теперь тупой?

Посмотрел я это видео, где Такер Карлсон не берёт, а даёт интервью. Ну, да, не Спиноза. И говорит очень по-американски. Не забыл, например, сказать подкастеру Лексу Фридману, что именно он, Карлсон, и есть настоящий патриот Америки, честный налогоплательщик и радетель о процветании страны. Какой же «янки» без саморекламы!

Но это контекст, а «главное» ведь в двухчасовом подкасте — фраза «Это самая тупая вещь, которую я когда-либо слышал», верно?

Кому же он так подсуропил?

Большинство уверены, что так нетолерантно Такер Карлсон высказался о недавнем своём собеседнике, интервью с которым здорово подняло видеоблогера в рейтингах. Некоторые, впрочем, допускают, что это характеристика не российского президента лично, а его рассуждений по «украинскому вопросу».

Но даже те, кто говорят как бы «правду»: Такер Карлсон сказал эти мемные восемь слов из-за единственного термина «Денацификация», тупо врут. Ну, как — врут? Привычно. Выдёргивая фразу из контекста.

Такер Карлсон отвечал Лексу Фридману на прямой вопрос, как он считает, что значит «Денацификация»?

И сразу подчеркнул, что «нихрена не понял». Ну то есть, смекнул, что «денацификация» в основе своей имеет нечто противоположное нацизму. Но счёл это глупым. И выдал мощное обоснование:

— Я думаю, это одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо слышал. Я так и не понял до конца, что значит «денацификация». Я имею в виду, что у меня много мыслей по этому поводу.

А далее… Тоже последовала «лекция» по национальному вопросу:

— Нацизм неотделим от немецкой нации. Это было националистическое движение в Германии. Других «нацистов» не было, верно? Нет [священной] «Книги Нацизма». Нет идеи. И нет людей, которые говорят, что мне нравятся нацисты. Я имею в виду, что «Майн Кампф» [Гитлера] — это не «Капитал» [Маркса]. Это просто рассуждения [немца] о Версальском договоре.

Как бы то ни было, я очень антинацист. И я просто хочу сказать, что в 2024 году никакого нацистского движения не существует. Это способ называть людей злыми.

Ну, вы поняли, да? Никакого украинского нацизма «не существует», потому что:

— нацизм присущ только германской нации;

— нацистское движение было давно и неправдой;

— сейчас нацисты нигде в мире непопулярны.

Бинго!

Ну и кто же на самом деле «тупой» — с таким-то уровнем эрудиции, знаний и мозгов?

А Владимир #Путин, выходит, зря бисер метал?

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