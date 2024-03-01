 

Мнение: О подкрадывающемся π-це… Уже скоро и надолго?

01.03.2024, 9:25, Разное
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Вы все почему не видите, что «белый пушной зверёк» буквально смотрит нам всем в глаза?

Потому что в «Послании» про это ни слова не было?

Ну так не слушать слова политиков надо, а смотреть на дела и #деньги. Или хотя бы слышать людей, которые при делах и при деньгах.

Сразу два неглупых, понимающих и «в теме» человека высказались вроде бы о разных фактах, но, по сути, об одном и том же.

Экономист Никита Кричевский:
«Массированная кампания [банков с госучастием] по привлечению вкладов под 16% годовых (при инфляции в 7-8% годовых — А.Н.), пусть на первые несколько месяцев, может означать, что:
✅ либо госбанки знают что-то такое о курсе [рубля] после выборов, что позволяет им смотреть с уверенностью в завтрашний день,
✅ либо они подвержены стадному инстинкту (все побежали, и я побежал), а это вряд ли.
Других способов отбить такие проценты нет. Кредиты под эти ставки берутся плохо, а комиссии повышать некуда».

Бизнес-консультант Александр alex_levitas Левитас:
«Сегодня в полночь произойдёт знаковое событие для тысяч «золотых» пассажиров авиакомпании «Аэрофлот». Истекает срок действия «золотых» карт. И было принято решение не продлевать их для тех, кто не подтвердил мили в течение года. То есть, практически для всех, кто живёт за рубежом, и в чьи страны «Аэрофлот» перестал летать. И сейчас я пытаюсь сообразить, с чем это связано.

Если это сделано для того, чтобы выгадать несколько долларов… – то это, натурально, выстрел себе в ногу. Потому что эти клиенты просто перейдут в другую программу лояльности… и будут впредь потеряны для «Аэрофлота» на самых выгодных направлениях. Но такой шаг – махнуть рукой на своих лучших клиентов – может быть и абсолютно оправданным. При условии, что руководство «Аэрофлота» знает что-то такое, из-за чего они уверены, что ситуация долго – ещё много лет – не изменится к лучшему. Тогда, конечно, нет смысла баловать клиентов».

Итак, в «сухом остатке». Топ-менеджеры двух тесно связанных с государством секторов пришли к единому выводу:
а) в краткосрочной перспективе — приближается песец.
б) в долгосрочной — лучше не станет.

Ну и что вам ещё нужно, чтобы допереть и дотумкать?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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