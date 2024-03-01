Новое обновление Xiaomi вызвало массовый сбой

Корпорация Xiaomi активно устраняет проблему, возникшую из-за массового сбоя в обновлении, которое превращает смартфоны по всему миру в «кирпич». Об этом рассказали на официальной странице компании в социальной сети «ВКонтакте».

Представитель корпорации заявил: “Мы уже работаем над решением проблемы”. Кроме того, компания приносит извинения перед покупателями за причиненные неудобства.

Недавно Xiaomi выпустила обновление для своих смартфонов, которое приводит к серьезным сбоям в работе устройств по всему миру. Оно содержит обновленную шторку быстрого доступа, которая и приводит к сбоям. В результате установки обновления смартфоны перестают корректно работать и переходят в режим постоянной перезагрузки. Проблема касается даже тех моделей, которые не планировались к обновлению. Единственный способ восстановить работоспособность смартфона – выполнить полный сброс настроек в Recovery Menu.