Новое обновление Xiaomi вызвало массовый сбой
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Корпорация Xiaomi активно устраняет проблему, возникшую из-за массового сбоя в обновлении, которое превращает смартфоны по всему миру в «кирпич». Об этом рассказали на официальной странице компании в социальной сети «ВКонтакте».
Представитель корпорации заявил: “Мы уже работаем над решением проблемы”. Кроме того, компания приносит извинения перед покупателями за причиненные неудобства.
Недавно Xiaomi выпустила обновление для своих смартфонов, которое приводит к серьезным сбоям в работе устройств по всему миру. Оно содержит обновленную шторку быстрого доступа, которая и приводит к сбоям. В результате установки обновления смартфоны перестают корректно работать и переходят в режим постоянной перезагрузки. Проблема касается даже тех моделей, которые не планировались к обновлению. Единственный способ восстановить работоспособность смартфона – выполнить полный сброс настроек в Recovery Menu.
Смотреть комментарии → Комментариев нет