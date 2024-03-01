 

Мнение: О пославшем русских… Что у Путина реально удивило?

01.03.2024, 2:40, Разное
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Уж послал, так послал

Более двух часов кряду. Рекорд президентских посланий, между прочим. Который подтверждает лишь то, что люди с возрастом становятся многословнее.

В нынешнем году власти всеми силами старались придать рутинному ежегодному зачтению президентом речи перед парламентом характер события пусть не сакрального, но судьбоносного. Даже на гигантские экраны до стенах домов транслировали. И неудивительно, что… послания опять никто не заметил.

А вот что реально удивило, так три вещи.

1. Ба! Она ещё жива — бабушка, благословившая Владимира Путина на пятый и шестой президентские сроки…

Пересидевшая в президиумах и креслах Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева и Ельцина, она, пожалуй и Самого переживёт-пересидит?

2. Российские элиты — в послании…

…а также в Гостинном дворе…

…и в реальной жизни.

Те «труженики и воины», кому Владимир #Путин отвёл на словах руководящую и управляющую роль в государстве, назвав их «подлинной и настоящей элитой», в зале выступлений, а также в репортажах СМИ, как-то совсем растворились среди «тех, кто набил карманы в 90-х». Или тогда же сколотил политический #капитал. Симптоматично…

3.

А кто эти полтора десятка «смельчаков», что посмели манкировать президентским посланием?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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