 

Иммунолог Польнер раскрыла ключ к витаминизации организма

29.02.2024, 20:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По мнению иммунолога Марии Польнер, чтобы избежать дефицита полезных элементов, важно придерживаться здорового образа жизни. Особенно к концу зимы организм страдает от недостатка витаминов, включая витамин D, который производится только при воздействии солнечных лучей. Многие люди пытаются восполнить этот дефицит с помощью аптечных комплексов, однако, по словам Польнер, витамины и другие фармацевтические препараты не могут полностью компенсировать недостаток полезных элементов.

Специалист подчеркивает, что изменение образа жизни является ключом к решению проблемы гиповитаминоза. Регулярные занятия спортом, снижение уровня стресса, здоровый сон и баланс между работой и отдыхом помогут восстановить недостающие элементы.

Реабилитолог Сергей Агапкин также отмечает, что витаминизация организма во многом зависит от качества питания. Он подчеркивает, что в повседневном рационе следует уделять особое внимание овощам, цельнозерновым крупам и ягодам.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.02 / Мнение: Европейская экономика не вытягивает конфликт с Россией

29.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Два года уже, а работы – непочатый край

29.02 / Представлено инновационное кресло Honda Uni-One

29.02 / В Единую биометрическую систему добавят генетическую и дактилоскопическую информацию

29.02 / Мнение: Что такое глубинный народ

29.02 / Россия возобновляет производство самолетов ДРЛО А-50

29.02 / После просмотра послания президента Федеральному собранию десятки тысяч релокантов приняли решение вернуться в Россию

29.02 / Скандалы: Мамаша Кураж

29.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Гибридная РСЗО “Возрождение”

29.02 / Хакеры взломали госсайты Молдавии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика