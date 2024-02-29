Иммунолог Польнер раскрыла ключ к витаминизации организма

По мнению иммунолога Марии Польнер, чтобы избежать дефицита полезных элементов, важно придерживаться здорового образа жизни. Особенно к концу зимы организм страдает от недостатка витаминов, включая витамин D, который производится только при воздействии солнечных лучей. Многие люди пытаются восполнить этот дефицит с помощью аптечных комплексов, однако, по словам Польнер, витамины и другие фармацевтические препараты не могут полностью компенсировать недостаток полезных элементов.

Специалист подчеркивает, что изменение образа жизни является ключом к решению проблемы гиповитаминоза. Регулярные занятия спортом, снижение уровня стресса, здоровый сон и баланс между работой и отдыхом помогут восстановить недостающие элементы.

Реабилитолог Сергей Агапкин также отмечает, что витаминизация организма во многом зависит от качества питания. Он подчеркивает, что в повседневном рационе следует уделять особое внимание овощам, цельнозерновым крупам и ягодам.