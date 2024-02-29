Силуанов объяснил реализацию «экономического чуда» в РФ

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-1» пояснил о реализации «экономического чуда» в стране. По его словам, все задачи в области экономики, необходимые для достижения этой цели, тщательно просчитаны с учетом приоритетности вложения ресурсов.

Силуанов подчеркнул, что «экономическое чудо» включает в себя различные аспекты, такие как технологический суверенитет, развитие микроэлектроники, авиастроение, производство станков и оборудования, развитие инфраструктуры, а также поддержка граждан.

В рамках этого плана Минфин обязался профинансировать все поручения президента РФ Владимира Путина, выданные в ходе послания Федеральному собранию.

Кроме того, Силуанов рассказал о подготовке предложений по совершенствованию налоговой системы, которые будут представлены правительству в текущем году. После этого предложения пройдут обсуждение и согласование с парламентом.