 

Министерство водных ресурсов предложило уменьшить количество городов на Волге

29.02.2024, 15:33, Разное
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На площадке министерства водных ресурсов состоялся круглый стол «Волга: вчера, сегодня, завтра?». В мероприятии участвовали чиновники, учёные РАН, экологи, представители крупного бизнеса и общественные деятели.

Основной проблемой крупнейшей водной артерии Европы вновь было названо обмеление реки и её притоков. Экологи предполагают, что расточительное использование водных ресурсов может к 205о году сделать Волгу подобием Нила, который по факту уже не впадает в Средиземное море. 

По данным экспертов, нагрузка на водные ресурсы Волги в восемь раз выше, чем нагрузка на другие российские реки. Наиболее оптимальным способом решения проблемы специалисты сочли уменьшение потребления воды за счёт переноса крупных волжских городов за Урал.

«К счастью, Россия имеет самую большую площадь в мире, что делает столь амбициозный проект реальным, – подчеркнул министр водных ресурсов Степан Кулаков. – Взять ту же Самару – если перенести её в Сибирь, нагрузка на Волгу существенно снизится, а бюджет СФО существенно вырастет». 

В качестве альтернативы министр предложил ликвидировать гидроэлектростанции и самое крупное в Евразии Куйбышевское водохранилище. Другие эксперты предположили, что на первом этапе можно ограничиться переносом населённых пунктов, расположенных на берегах притоков Волги — Набережных Челнов и Нижнекамска. Так ценный ресурс будет тратиться по назначению, а река получит больше воды. 

Наиболее «либеральный» проект по почасовой подаче водоснабжения в дома приволжцев был отвергнут, так он уже более 20 лет реализуется на практике, но не даёт желаемых результатов.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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