 

Скандалы: Смольный счел бесплатный проезд для пенсионеров роскошью для бюджета

29.02.2024, 12:31, Разное
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Петербургские пенсионеры и инвалиды не смогут воспользоваться дополнительными льготами на бесплатный проезд в общественном транспорте

Об этом сообщила депутат Заксобрания Марина Шишкина в своем телеграм-канале. В прошлом году она выступила с соответствующей инициативой, которую в Смольном обещали рассмотреть по существу в 2024 году. Теперь Шишкина получила отказ, о котором ее уведомил лично вице-губернатор Кирилл Поляков.

По мнению администрации губернатора Александра Беглова, положительное решение по вопросу повлекло бы увеличение нагрузки на городской бюджет. Сам градоначальник неоднократно акцентировал внимание на том, что местные власти смогли достичь триллионного поступления в бюджет.

Также Поляков отметил, что льготные выплаты в 726 рублей, которые ежемесячно получают пенсионеры и инвалиды, они могут тратить на проезд в общественном транспорте. Однако СМИ отмечают, что стоимость месячного проездного билета сегодня составляет 3665 рублей, то есть в пять раз больше, чем компенсируют местные власти.

Кроме того, во многих регионах страны особо уязвимые категории граждан имеют возможность бесплатного проезда. В Москве инвалиды и пенсионеры пользуются этой возможностью с 2004 года. С 2018 года данная льгота распространилась на горожан предпенсионного возраста.

Анна Светлова


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