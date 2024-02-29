 

“АвтоВАЗ” объяснил, что Lada Vesta Sportline стоит дорого, потому что похожа на иномарку

29.02.2024, 11:55, Разное
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Официальный Telegram-канал завода сообщает, что Lada Vesta Sportline высоко ценится из-за её редкости на рынке и выдающихся ездовых характеристик, приравниваемых к зарубежным моделям. В социальных сетях наблюдается недовольство ростом цен на эту модель, выраженное в комментариях типа: “Ого, теперь и Vesta за такие деньги!” Однако стоимость Lada Vesta Sportline, варьирующаяся от 2,2 до 2,3 млн рублей, находит своё обоснование в её особенностях.

Lada Vesta SW Sportline предлагается с бензиновым двигателем 1,6 литра и мощностью 118 л.с., сопряженным с пятиступенчатой механической трансмиссией. Способность развивать максимальную скорость до 190 км/ч и достигать “сотни” за 10,9 секунды придает этой модели спортивный характер. Она также характеризуется сниженным дорожным просветом и измененной подвеской с альтернативными амортизаторами. Дизайн автомобиля усилен обвесом с красными вставками, спойлером, двойной выхлопной системой и 17-дюймовыми дисками.


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