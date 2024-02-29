Воронков заступился за Проворова и устроил драку с канадцем в матче НХЛ

Форвард хоккейного клуба “Коламбус Блю Джекетс” из России, Дмитрий Воронков, был замечен в драке во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды “Нью-Йорк Рейнджерс”, как пишет представитель “Ленты.ру”.

Инцидент произошел в третьем периоде игры, когда игрок “Рейнджерс” Уилл Кайлли совершил силовой прием у борта в отношении защитника “Коламбуса” Ивана Проворова. Воронков, находившийся поблизости, вступился за своего соотечественника и нанес несколько ударов по канадцу.

Судьи вынуждены были вмешаться в драку. В результате обе стороны, Воронков и Кайлли, получили пятиминутные штрафы.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу “Рейнджерс”. Лучшим игроком встречи был признан российский форвард Артемий Панарин, который забил два гола и сделал результативную передачу, выступая за победную команду.