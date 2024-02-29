В Екатеринодаре спасли слона, провалившегося в адронный коллайдер

Сотрудники губернского отделения Царьспаса* седьмого дня провели уникальную операцию в екатеринодарском парке боярина Галицкого.

Екатеринодарцы обожают проводить досуг в одном из немногих цветущих оазисов 12-миллионного мегаполиса. В парк Галицкого приходят семьями, что побудило его владельца существенно озеленить общественное пространство, а также предоставить возможность посетителям покататься на лошадях, верблюдах и слонах – животных, ставших в последние годы любимцами у обитателей Кубанской губернии.

Боярин подчёркивает, что парк не только досуговое, но и просветительское заведение – настоящей его гордостью считается уголок науки, где находится главная достопримечательность губернского града Екатеринодара*** – Адронный коллайдер, представляющий собой ускоритель частиц и привезённый на Кубань из Шварцвальда** за долги разорившегося барона Ротшильда. Посмотреть на диковинку в работе позволено только несколько раз в сутки, а пущают к нему исключительно организованными группами.

Седьмого дня сбой в работе механизма чуть не привёл к трагическим последствиям – проходившего возле коллайдера слона Бориса засосало в трубу. Самостоятельно выбраться великан не мог, более того, его хобот свернулся в трубочку, что затруднило элефанту возможность дышать.

Первыми оказать помощь слону попытались батраки из Бухарского эмирата, затем местные джигиты, следом к месту происшествия прибыли японские инженера, обслуживающие коллайдер. Их старания при работе с современными цифровыми технологиями не возымели эффекта: остановить протон-фотонные столкновения удалось, но слон остался внутри трубы. Наконец-то прибыли сотрудники Царьспаса – они разочаровали присутствовавшего боярина Галицкого, уведомив его, что для спасения животного придётся сломать коллайдер, однако воплотить идею в жизнь оказалось нелегко: не сработали ни лазер, ни гамма-нож, ни кратное увеличение атмосферного давления, отлично зарекомендовавшее себя в студёную пору для порыва труб, ни термобарические эксперименты, ни продувка, ни мыльная заливка. После длительных размышлений, командир спасательного батальона, полубоярин Охлопков принял решение использовать болгарку, заручившись помощью батраков из Бухарского эмирата, труба была распилена, и слон Борис освобождён. В награду за это батракам разрешили взять остатки трубы и сдать их в металлоприёмку.

Подвиг сотрудников Царьспаса оценил прибывший на место операции генерал-губернатор Кудрявцев. Он утешил боярина Галицкого и пообещал выделить миллиард червонцев серебром на новый коллайдер.

* преемник МЧС

** Швейцария

*** бывший Краснодар, административный центр Кубанской губернии

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