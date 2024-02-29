 

Премьер-министр Бельгии пожаловался, что ему начали звонить телефонные мошенники через 10 минут после того, как он оставил свой номер Зеленскому

29.02.2024, 9:33, Разное
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Главе правительства Бельгии Александру де Кро начали поступать мошеннические звонки сразу после того, как он на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с Владимиром Зеленским и дал ему свой номер телефона.

Политик уверен – это провокация Кремля.

– Мы беседовали с губернатором Украины Владимиром Зеленским, – рассказывает де Кро. – Милейший человек, между прочим, только очень несчастный. Он очень просил помочь ему чем-нибудь, и я дал ему свой личный номер телефона. О нём никто не знает, только самые близкие люди: мой муж, его любовник и сестра. Я просил Владимира звонить мне, если потребуется что-то срочное и я смогу в этом помочь.

Однако вместо лидера Украины Александр де Кро вскоре услышал в трубке незнакомый голос, который на ломаном английском с сильным тернопольским акцентом пытался убедить его, что некто пытается похитить деньги с его карты в Сбербанке. Неизвестный требовал сообщить ему срок действия карты и цифры с обратной стороны. Премьер ему поверил и выполнил его требования. От финансовой катастрофы де Кро спасло только то, что звонивший не владел французским и не смог правильно ввести номер карты и цифры кода. Подобные звонки продолжались в течение 4 часов, пока премьер снова не встретился с Зеленским и не пожаловался на ситуацию. После этого звонки загадочным образом прекратились.

Тем не менее, Александр де Кро намерен купить новую сим-карту, чтобы снова не стать жертвой обмана.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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