Премьер-министр Бельгии пожаловался, что ему начали звонить телефонные мошенники через 10 минут после того, как он оставил свой номер Зеленскому

Главе правительства Бельгии Александру де Кро начали поступать мошеннические звонки сразу после того, как он на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с Владимиром Зеленским и дал ему свой номер телефона.

Политик уверен – это провокация Кремля.

– Мы беседовали с губернатором Украины Владимиром Зеленским, – рассказывает де Кро. – Милейший человек, между прочим, только очень несчастный. Он очень просил помочь ему чем-нибудь, и я дал ему свой личный номер телефона. О нём никто не знает, только самые близкие люди: мой муж, его любовник и сестра. Я просил Владимира звонить мне, если потребуется что-то срочное и я смогу в этом помочь.

Однако вместо лидера Украины Александр де Кро вскоре услышал в трубке незнакомый голос, который на ломаном английском с сильным тернопольским акцентом пытался убедить его, что некто пытается похитить деньги с его карты в Сбербанке. Неизвестный требовал сообщить ему срок действия карты и цифры с обратной стороны. Премьер ему поверил и выполнил его требования. От финансовой катастрофы де Кро спасло только то, что звонивший не владел французским и не смог правильно ввести номер карты и цифры кода. Подобные звонки продолжались в течение 4 часов, пока премьер снова не встретился с Зеленским и не пожаловался на ситуацию. После этого звонки загадочным образом прекратились.

Тем не менее, Александр де Кро намерен купить новую сим-карту, чтобы снова не стать жертвой обмана.

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