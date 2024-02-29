Мнение: Герой СССР

Продолжаю читать “Деревянный хлеб” автора самиздата под псевдонимом Назгул. Вот еще эпизод оттуда:

“Случай-то известный. В феврале 1943 года, приехавший в город с фронта, на побывку к матери, по случаю представления ко второй золотой звезде, Герой Советского Союза, летчик Георгий Костылев пострадал от общения с “умеющими жить”. Он был приглашен в гости к “уважаемым людям”, где его, посреди Блокады, стали потчевать изысканными яствами и коллекционными винами. Не понаслышке знавший о голодных мытарствах простого народа – капитан Костылев в ярости устроил скандал, разбил дорогую посуду, обезоружил и избил полковника тыловика… За это “ужасное преступление” – рядовым загремел в штрафной батальон. На печально знаменитый Ораниенбаумский плацдарм, где безвозвратные потери наших войск были просто чудовищными… Выжил в аду… И вновь поднялся в небо… Но, после войны, едва дослужившись до майора – досрочно ушел в отставку “чтобы остаться человеком”.

Фигассе! В школе мы про такого летчика-героя не проходили. Лезу в Википедию – и пожалуйста, статья “Георгий Костылев”. И вот уже Вики:

“В феврале 1943 года был во второй раз представлен к званию Героя Советского Союза, но трагический инцидент помешал ему в получении второй звезды героя. По случаю представления к награде Костылеву был предоставлен отпуск, во время которого он посетил жившую в осаждённом Ленинграде мать и познакомился с бытом ленинградцев. Незадолго до окончания отпуска Костылев познакомился с тыловым майором и был приглашён к нему в гости в Ораниенбауме. Контраст в жизни офицера и простых жителей настолько поразил Костылева, что между ним и майором возникла драка. В результате Костылев был осуждён, разжалован до рядового, лишён всех наград, новое представление к званию Героя было отозвано. Для отбытия наказания Костылев был направлен в 612-ю отдельную штрафную роту Балтийского флота, которая занимала участок фронта у деревни Усть-Рудица на Ораниенбаумском плацдарм”.

“Познакомился с бытом ленинградцев”! Сразу видно, что литовано, а что нет…

И далее в Вики: “В апреле 1943 года как искупивший вину (участвовал в успешных рейдах в немецкий тыл по захвату «языков») Костылев был возвращён в морскую авиацию и направлен в 4-й гвардейский истребительный авиационный полк ВВС КБФ. Правда, назначили его всего лишь на должность младшего лётчика… В первом же бою 21 апреля Костылев сбил над Копорским заливом финский «Фиат» G.50… его восстановили в воинском звании «гвардии капитан» (до этого воевал и командовал звеном в звании «краснофлотец») и вернули изъятые при аресте ордена”.

Умер не дважды Герой Советского Союза в 47 лет.