 

Мнение: След и волна

29.02.2024, 1:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Послушал песню Щербакова “Рыба” – и понял, что никакого Щербакова я слушать не хочу, а хочу слышать это – первоисточник, так сказать.

Послушал раза три подряд – и задумался: черт, ну почему это так гениально?! В детстве ведь только это слышал, в передаче Пионерская Зорька, собираясь всё проклиная с утра в школу. Может, потому что мама была тогда? Или слова эти, про “след мой волною смоет”, подтолкнувшие Михайлу на очередной бессмысленно-затейливый речитатив?

Потом глянул авторов. Ну да, как же я не догадался. Это же Зацепин, последний гений уходящего совка. Всё ясно.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Переобувка Гарсии-Берналь

29.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Десант на Тендровской косе.28.02.2024

29.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Мощная и результативная операция

28.02 / Макияж ушей: эффектный бьюти-тренд стал захватывать социальные сети

28.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Приднестровье обратилось за помощью России

28.02 / Разъяснение врача о недостоверности утверждения о том, что травмированная родинка может превратиться в рак

28.02 / Мнение: Израиль как антипример для России, замороженные активы Запада и удивительный экономический рост

28.02 / Мнение: Израиль как антипример для России, замороженные активы Запада и удивительный экономический рост

28.02 / Мнение: О «русском военном корабле»… Почему Украина обречена пойти вслед за ним?

28.02 / Удаляет шрамы от угревой сыпи и борется с морщинами: гликолевая кислота – преимущества для кожи и возможные риски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика