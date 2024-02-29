Мнение: След и волна

Послушал песню Щербакова “Рыба” – и понял, что никакого Щербакова я слушать не хочу, а хочу слышать это – первоисточник, так сказать.

Послушал раза три подряд – и задумался: черт, ну почему это так гениально?! В детстве ведь только это слышал, в передаче Пионерская Зорька, собираясь всё проклиная с утра в школу. Может, потому что мама была тогда? Или слова эти, про “след мой волною смоет”, подтолкнувшие Михайлу на очередной бессмысленно-затейливый речитатив?

Потом глянул авторов. Ну да, как же я не догадался. Это же Зацепин, последний гений уходящего совка. Всё ясно.