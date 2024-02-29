Рупор кремлевской пропаганды: Десант на Тендровской косе.28.02.2024

Сегодня ночью ВС РФ отразили попытку высадки десанта ВСУ на Тендровской косе. Противник потерял 20 убитыми, 1 пленным и 4 лодки.

1 лодка с десантниками (все ли там живы – нееизвестно) смогла сбежать. Десант предпринимался силами 73-го отдельного морского центра ССО "Юг".

У наших 2 раненых в результате удара беспилотника. Отлично отработали спецы Балтийского флота.

PS. Также в ближайшие сутки ждите хороших новостей из Орловки, Тоненького и Бердычей – линия обороны ВСУ там посыпалась.

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