Снизился спрос на смартфоны с избыточной памятью

Согласно информации портала MyDrivers, производители смартфонов столкнулись с растущей стоимостью компонентов и снижением интереса к устройствам с большим объемом памяти. В результате, они перестали выпускать модели с избыточной ОЗУ и ПЗУ.

Китайские производители, в частности, отказались от смартфонов с 24 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Сейчас более распространены модели с конфигурациями 16/512 ГБ, а также с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ. Ранее анонсированные планы по повышению цен на DRAM-модули на 15–20% привели к заключению новых контрактов между производителями памяти и производителями смартфонов. Это привело к росту цен на DRAM и NAND.

Несмотря на появление смартфонов с 24 ГБ ОЗУ, как RedMagic 8S Pro, и аналогичных моделей от Realme, OnePlus и Redmi, флагманские устройства 2024 года стали оснащаться более скромным объемом оперативной памяти. Например, Xiaomi 14 Ultra в топовой модификации имеет 16 ГБ ОЗУ, а новые Samsung Galaxy S24 — от 8 до 12 ГБ.

Кроме того, OnePlus представила гибридные часы с двумя операционными системами и процессорами.

Новые тенденции отражают необходимость адаптации производителей к изменениям в предпочтениях потребителей и экономической ситуации на рынке смартфонов.