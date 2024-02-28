 

В Норильске умер 17-летний подросток из-за зарядного провода iPhone

28.02.2024, 16:25, Разное
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В Ногинске 27 февраля произошла трагическая гибель 17-летнего подростка, который получил мощный удар током от замотанного провода для зарядки своего iPhone. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, вечером перед инцидентом мальчик разговаривал со своей девушкой по телефону и одновременно заряжал свое устройство. Внезапно он вскрикнул, и связь с ним оборвалась. Последующие попытки связаться с ним не увенчались успехом. На следующее утро тело юноши с сильным ожогом, простирающимся от уха почти до плеча, обнаружила его мать. Сгоревший iPhone лежал на обгоревшей подушке, к нему был подключен зарядный провод, обмотанный скотчем.

Дополнительные подробности, а также другие факторы, которые могли повлиять на произошедшее, не уточняются.


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