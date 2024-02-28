Мнение: Об откровениях «пешки»… Почему СВО идёт так, как идёт?

Иногда они проговариваются. Ну, может быть не они сами, а их верные пешки и мелкие сошки. Раздуваясь от важности и осознания собственной причастности к «великим делам», они вольно или невольно выдают секреты и планы. По капельке, да. Но, как говаривал незабвенный сыщик, «по одной капле воды человек, умеющий мыслить логически, может сделать вывод о существовании Атлантического океана… Всякая жизнь — это огромная цепь причин и следствий, и природу её мы можем познать всего лишь по одному звену».

Так вот, датчанка Метте Фредериксен, нынешней премьер-министр королевства, проговорилась.

А её откровения проливают свет на вопрос из заголовка. Почему весь этот «украинский кризис» развивается так, как он сейчас развивается? Зачем он вообще начался? Почему никто из его акторов, как явных, так и закулисных, не спешат с прекращением «самого крупного конфликта в Европе со времён Второй Мировой»? Почему, с другой стороны, собственно военная его часть вылилась в долгоиграющий позиционный тупик: если в отношении «полуторапроцентной» России вопросов нет, то почему «50% мирового ВВП» не дают Украине вооружений и боеприпасов в таком количестве, которое адекватно отражало бы эту разность экономических потенциалов и позволило бы ВСУ быстро «победить на поле боя»?

В свежем интервью The Financial Times Метте Фредериксен заявила, что Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и сократить налоговые льготы, чтобы сдержать «более агрессивную Россию». По её словам, сдерживать нужно именно 146-миллионную страну, а вовсе не её пожилого лидера. После двух лет вооружённого конфликта «нельзя говорить только об одном человеке, надо обо всей стране», потому что «всё общество» поддержало президента Владимира Путина в его действиях, подчеркнула датчанка. «Сейчас в России создается военная #экономика, и через несколько лет они смогут напасть или бросить вызов #НАТО, если мы не сможем обеспечить сдерживание и оборону и если мы не будем едины», — сказала она.

Ну, о серьёзности веры западных политиков в способность России реально «бросить вызов #НАТО» лучше всего свидетельствует тот факт, что именно Дания отдала всю свою артиллерию на нужды ВСУ. Накануне «вторжения» русских, ага.

Так что главное очевидно в другом. В осознанной западным политическим истеблишментом насущной необходимости под любым благовидным предлогом сократить гиперпотребление Европы, чтобы спасти её от последствий климатических изменений. И вот для этого спешно реанимируется жупел «советской российской угрозы» как стимул сворачивать весь европейский «собес». Метте Фредериксен дала понять это достаточно чётко.

Зачем? Ну, потому что нужно возвращать европейцев по уровню жизни и потребления лет на 50-60 назад. Иначе планете грозит — во всех смыслах — «перегрев» из-за гипертрофированного промышленного и аграрного производства. Причём грядущие последствия его уже ощущаются в Европе.

Но чтобы это сработало, конфликт должен быть:

а) медийно «страшным»;

б) долгоиграющим;

в) управляемым.

Разве нынешний украинский #кризис не таков?

Разве не пугает он до дрожи в коленках покорных евробюргеров?

И разве не модерируют его западные лидеры — с одной стороны, торможением или ужесточением санкций, а с другой, де-факто нормированием поставок для ВСУ?

Так вот оно чё, Михалыч?

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