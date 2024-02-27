Фотоаппарат Ивана Грозного продан за 10 миллионов долларов

На

аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордные $10 млн продан личный фотоаппарат Ивана Грозного, на который первый русский царь сделал не менее тысячи снимков во время своего правления.

Уникальная

для своего времени камера «Подкова-М» была отлита в Туле в 1548 году и подарена

Ивану Васильевичу в день его совершеннолетия от «всего купечества и боярства

царства Московского».

«Грозный

снимал всё, что видел – Москву, свои походы на Казань и Астрахань, эпизоды

Ливонской войны. Почти все фотокарточки погибли после пожара в его библиотеке,

но «Подкова-М» чудом уцелела и пережила все лихолетья последних пяти веков», – говорит эксперт Sotheby’s Сан Вэлери.

До

1917 года фотоаппарат первого русского царя хранился в московском Историческом

музее, но после революции экспонат

был утрачен. Предположительно артефакт украл один из хранителей и уже в 1922 году камера точно находилась на Западе.

Первоначальная

стоимость «Подковы-М» составила миллион долларов, однако по итогам торгов она выросла в 10 раз. Победитель аукциона предпочёл сохранить анонимность, по информации

The New York Times новым хозяином фотоаппарата Ивана

Грозного стал миллиардер, проживающий в одной из бывших республик СССР.

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