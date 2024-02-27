 

Фотоаппарат Ивана Грозного продан за 10 миллионов долларов

27.02.2024, 23:33, Разное
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На
аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордные $10 млн продан личный фотоаппарат Ивана Грозного, на который первый русский царь сделал не менее тысячи снимков во время своего правления.

Уникальная
для своего времени камера «Подкова-М» была отлита в Туле в 1548 году и подарена
Ивану Васильевичу в день его совершеннолетия от «всего купечества и боярства
царства Московского».

«Грозный
снимал всё, что видел – Москву, свои походы на Казань и Астрахань, эпизоды
Ливонской войны. Почти все фотокарточки погибли после пожара в его библиотеке,
но «Подкова-М» чудом уцелела и пережила все лихолетья последних пяти веков», – говорит эксперт Sotheby’s Сан Вэлери.

До
1917 года фотоаппарат первого русского царя хранился в московском Историческом
музее, но после революции экспонат
был утрачен. Предположительно артефакт украл один из хранителей и уже в 1922 году камера точно находилась на Западе.

Первоначальная
стоимость «Подковы-М» составила миллион долларов, однако по итогам торгов она выросла в 10 раз. Победитель аукциона предпочёл сохранить анонимность, по информации
The New York Times новым хозяином фотоаппарата Ивана
Грозного стал миллиардер, проживающий в одной из бывших республик СССР. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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