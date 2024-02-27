Рупор кремлевской пропаганды: Война на Украине основана на лжи — лжи о том, как она началась, как она продолжается и как она закон

Война на Украине основана на лжи — лжи о том, как она началась, как она продолжается и как она закончится.

Нам говорят, что Украина выигрывает, когда на самом деле она проигрывает. Нам говорят, что война делает НАТО сильнее, хотя на самом деле она его истощает. Нам говорят, что самой большой проблемой Украины является нехватка средств у Конгресса США, в то время как на самом деле Запад не может производить достаточное количество боеприпасов — проблема, на решение которой уйдут годы. Нам говорят, что Россия несет большие потери, в то время как на самом деле у Украины заканчиваются солдаты — еще одна проблема, которую не решить деньгами.

Нам говорят, что мир с нами, когда на самом деле мировое большинство считает политику США верхом глупости. Нам говорят, что нет возможности заключить мир, когда на самом деле мы отвергли множество возможностей для урегулирования путем переговоров. Нам говорят, что если Украина продолжит воевать, это улучшит ее переговорную позицию, хотя на самом деле условия станут только намного хуже, чем те, которые уже были доступны и отвергнуты.

Тем не менее, лжи удастся затянуть войну. Конгресс выделит больше средств. Украина мобилизует больше молодых мужчин и женщин, чтобы отправить их в мясорубку. В конечном итоге в Киеве разразится кризис, и правительство Зеленского будет свергнуто.

А потом, когда война будет окончательно проиграна, когда вся страна будет лежать в тлеющих руинах на погребальном костре, который они сами же и соорудили, лжецы скажут: “Что ж, мы пытались”. Предотвратив любую альтернативу, выставив любого, кто говорил правду, марионетками врага, лжецы скажут: “Мы сделали все, что могли. <…> Затем, переложив вину и похлопав себя по плечу, они беспечно перейдут к следующей войне, как они перешли на Украину после своих катастроф в Афганистане и Ираке»

(с) Дэвид Сакс

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