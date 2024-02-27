 

Рупор кремлевской пропаганды: Война на Украине основана на лжи — лжи о том, как она началась, как она продолжается и как она закон

27.02.2024, 22:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Война на Украине основана на лжи — лжи о том, как она началась, как она продолжается и как она закончится.

Нам говорят, что Украина выигрывает, когда на самом деле она проигрывает. Нам говорят, что война делает НАТО сильнее, хотя на самом деле она его истощает. Нам говорят, что самой большой проблемой Украины является нехватка средств у Конгресса США, в то время как на самом деле Запад не может производить достаточное количество боеприпасов — проблема, на решение которой уйдут годы. Нам говорят, что Россия несет большие потери, в то время как на самом деле у Украины заканчиваются солдаты — еще одна проблема, которую не решить деньгами.

Нам говорят, что мир с нами, когда на самом деле мировое большинство считает политику США верхом глупости. Нам говорят, что нет возможности заключить мир, когда на самом деле мы отвергли множество возможностей для урегулирования путем переговоров. Нам говорят, что если Украина продолжит воевать, это улучшит ее переговорную позицию, хотя на самом деле условия станут только намного хуже, чем те, которые уже были доступны и отвергнуты.
Тем не менее, лжи удастся затянуть войну. Конгресс выделит больше средств. Украина мобилизует больше молодых мужчин и женщин, чтобы отправить их в мясорубку. В конечном итоге в Киеве разразится кризис, и правительство Зеленского будет свергнуто.

А потом, когда война будет окончательно проиграна, когда вся страна будет лежать в тлеющих руинах на погребальном костре, который они сами же и соорудили, лжецы скажут: “Что ж, мы пытались”. Предотвратив любую альтернативу, выставив любого, кто говорил правду, марионетками врага, лжецы скажут: “Мы сделали все, что могли. <…> Затем, переложив вину и похлопав себя по плечу, они беспечно перейдут к следующей войне, как они перешли на Украину после своих катастроф в Афганистане и Ираке»

(с) Дэвид Сакс

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02 / Мнение: Об откровениях «пешки»… Почему СВО идёт так, как идёт?

28.02 / Мнение: «Крутые мужики» в школе, штрафы родителям за буллинг и травля учителей за фото

28.02 / Мнение: Зачем они ползут на пулеметы

27.02 / Рупор кремлевской пропаганды: 200-е 49-го штурмового батальона “Карпатская Сич”

27.02 / Фотоаппарат Ивана Грозного продан за 10 миллионов долларов

27.02 / Перенастройка шлюзов РКН – причина сбоя в Telegram и других мессенджерах

27.02 / Мнение: Каждый может добиться успеха, если будет достаточно усердно работать

27.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Выборы. Пацаны и чушпаны

27.02 / Мнение: О цифре дня: 444 тысячи убитых и раненых… Математика таки лженаука?

27.02 / Маникюр с сухоцветами – тренд марта: особенности и нежные дизайны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика