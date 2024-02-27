Мнение: Каждый может добиться успеха, если будет достаточно усердно работать

Я, оказывается, довольно агрессивный человек. Не ожидал от себя. Обычно я даже в компьютерных играх монстрам сочувствую, но британские университеты пишут, что так называемая микроагрессия буквально сочится из моих текстов. Вот примеры микроагрессивных суждений (ссылка):

— работу должен получить самый квалифицированный соискатель;

— каждый может добиться успеха, если будет достаточно усердно работать;

— мужчины и женщины имеют равные возможности для достижения результатов;

— белых людей тоже убивает полиция;

— позитивная дискриминация — это расизм.

Позитивная дискриминация — это когда плохо сдавшего экзамены абитуриента принимают в университет по квоте для негров или, допустим, для любителей срамных утех. Называть это расизмом нельзя, хотя в итоге в вузах маринуются ленивые оболтусы, а умные и старательные ребята с неправильным цветом кожи остаются за бортом.

Другой вопрос, зачем умным и старательным вообще поступать в современные британские университеты. В Кембридже и Оксфорде уже читают расовые семинары для первокурсников, а в Бристольском университете объявлены вне закона слово «человечество» и прочие мужские слова.

Логика тут такая. Человечество по-английски — «мэнкинд». «Мэн» — мужчина, «кинд» — род, вид. Получается, что человечество — это род мужчин. Агрессивное суждение, так как в человечестве есть не только мужчины, но и женщины, и трансформеры. Теперь по-английски надо говорить не «мэнкинд», а «хуманкинд», то есть не «род мужчин», а «род человеков». В противном случае вас вызовут на строгую беседу в деканат.

Грустно наблюдать за упадком британского образования. Увитые плющом здания знаменитых университетов Англии и Шотландии всё ещё выглядят романтично — как хорошо состарившийся киноактёр, который в молодости играл героев-любовников, а теперь вызывает восхищение своими царственной осанкой и благородной сединой. Беда в том, что дух науки из заслуженных аудиторий уже ушёл, вместо науки там теперь пропаганда радуги, разнообразия, зеленобесия и прочего ядрёного марксизма. Продолжая сравнение с заслуженным актёром — это как если бы стало известно, что 60-летний образец мужественности, на которого многие хотели быть похожи, украл у жены отложенные на её лечение деньги, чтобы оплатить операцию по смене пола себе и своему молодому любовнику.

Да, уверен, нормальные предметы типа физики и литературы в британских университетах тоже остались. Однако в них мало толку, так как студентов напитывают ненавистью к белым, богатым, умным и трудолюбивым, а в первую очередь — к самим себе.

Каждый может добиться успеха, если будет достаточно усердно работать — это факт. Для зануд: давайте отставим в сторону очевидные контрпримеры в виде сверхтяжёлых болезней, пожизненных сроков по фальшивым обвинениям и упавших на голову кирпичей. Понятно, что такие исключения есть. В формуле речь идёт про тех, кто находится на свободе, живёт в более-менее развитых капстранах и способен «достаточно усердно работать» физически.

Хорошая иллюстрация формулы — физические упражнения. Мы знаем, что каждый способен привести себя в минимально приличную форму — позволяющую подняться на пятый этаж без одышки — если будет слегка ограничивать потребление калорий и уделять время элементарной физкультуре. Если мы наблюдаем на видео из США толстого негра, мы не думаем, что его сделал толстым расизм. Мы думаем, что этот парень любит плотно покушать и развалиться на диване перед телевизором, вот и всё.

В США думают иначе. Физические упражнения очень уважал Гитлер, а сейчас, соответственно, этой гнусной практикой занимаются американские ультраправые. Они создают целые сети так называемого «фашистского фитнеса», заманивая в них наивную молодёжь. Цитирую из статьи в MSNBC (ссылка):

…Физическая подготовка всегда занимала центральное место в деятельности крайне правых. В «Майн Кампфе» Гитлер делал упор на бокс и джиу-джитсу, полагая, что они помогут ему создать миллионную армию, чей агрессивный дух и безупречно тренированные тела в сочетании с «фанатичной любовью к отечеству» сделают для немецкой нации больше, чем любая «посредственная» тренировка с тактическим оружием…

…Пересечение экстремизма и фитнеса опирается на общую одержимость мужским телом, тренировками, мужественностью, тестостероном, силой и соревновательностью. Тренировки по физической подготовке, особенно в спортивных единоборствах, привлекают крайне правых по многим причинам: бойцов учат терпеть сильную физическую боль, быть «воинами» и воспринимать сообщения о солидарности, героизме и братстве…

…Неонацистский блогер Эндрю Энглин указал своим подписчикам, что с «полных людей» следует брать обязательство сбросить вес, если они хотят продолжать участвовать в группах или личных собраниях, отметив, что «нельзя мириться с продолжающимся ожирением»…

Нам, в России, читать подобное смешно. Мы помним, конечно, какой контингент выходил из тренажёрных залов в восьмидесятые-девяностые. Мы знаем, что даже сейчас дурная публика продолжает тягать штанги и работать на ринге — любительский и профессиональный спорт всегда был тесно связан с околокриминальной средой. Однако всё же подавляющее большинство физкультурников, равно как и подавляющее большинство тренеров, и подавляющее большинство владельцев фитнес-центров не имеет никакого отношения ни к криминалу, ни к Гитлеру, ни к греческим забавам. Это просто обыватели, которые прикладывают усилия, чтобы быть в хорошей физической форме.

Спортивные люди — отличный пример, так как их сложно обвинить в том, что они украли мышцы у заморышей или подложили жир толстякам. Однако и с материальным успехом дела обстоят аналогичным образом.

В США мы можем наблюдать, что выходцам из Азии иной цвет кожи и отсутствие денег на старте не мешают учиться. Азиатов дискриминируют при приёме в вузы так же, как и белых, однако средний балл студентов-азиатов весьма высок, а студенческие сборные по математике, программированию и так далее состоят из азиатов на 80-100%. Причина общеизвестна: феномен «китайских родителей», которые заставляют своих детей сидеть над учебниками и решать задачи.

Азиаты поднимаются по социальным лифтам, или получая хорошее образование, или открывая успешные бизнесы. Приехавший из Китая дедушка плохо знал английский и работал грузчиком в прачечной. Его внук работает нейрохирургом, а внучка владеет айти-компанией, которая обслуживает банковскую инфраструктуру. Никаких чудес: усердная учёба и усердная работа, вот и всё.

Таким образом, да, личные усилия работают, это факт. Если британские вузы полагают, что это микроагрессивно… то я даже не буду спорить. Правда часто бывает агрессивной, такова жизнь. К счастью, я живу в России, и я могу себе позволить не заметать этот неприятный факт под ковёр. А в завершение статьи ещё один неприятный факт: вся система высшего образования строится на личных усилиях. Если мы отменяем личные усилия ради политкорректности, мы извлекаем из вузов стержень, который для производства хороших специалистов абсолютно необходим. Что станет с экономикой Британии без постоянного притока хороших специалистов — вопрос риторический.