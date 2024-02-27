Мнение: О цифре дня: 444 тысячи убитых и раненых… Математика таки лженаука?

Два крупных военных стратега заочно поспорили об одной цифре — и разошлись на порядок. Даже чуть больше, чем на…

Бывает, конечно. «Туман войны» и всё такое…

Но кое-что проверить можно.

Украинский президент Владимир Зеленский к началу третьего года «боротьбы» приурочил оглашение главного секрета своих военных. По его словам, за два предыдущих года #Украина только убитыми потеряла 31 тыс. военнослужащих. Эта цифра оказалась настолько неправдоподобной, что западные СМИ дружно сопроводили её оценками Пентагона, по которым уже к лету прошлого года ВСУ потеряли более 70 тыс. убитыми.

No comments, как говорится.

А сегодня министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии ведомства сообщил, что потери Вооружённых сил Украины за всё время специальной военной операции составили более 444 тыс. человек, вероятно, убитыми, ранеными и пленными. По его словам, с начала года ВСУ ежедневно теряют свыше 800 военнослужащих и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Министр отметил «непрерывное мощное огневое воздействие» на украинскую армию, которое не позволяет ей «восстанавливать свою боеспособность». По его словам, действия российских военнослужащих снижают боевой потенциал ВСУ.

И тут вспоминаем, как в декабре 2023 года Сергей Шойгу говорил, что с начала СВО потери ВСУ составили 383 тыс. чел. убитыми и ранеными, из которых более 40% — с начала контрнаступления. Эта цифра была озвучена 19 декабря.

Теперь немножко «скучной бухгалтерии». Если «с начала года ВСУ ежедневно теряют свыше 800 военнослужащих», то к 26 февраля потери нарастающим итогом должны были составить чуть более 44 тыс. чел. Тогда получается, что за последнюю декаду декабря 2023 года украинские военные потеряли 16-17 тыс. чел. Ну, пусть не за декаду, а за две недели, учитывая временной лаг между фактом и отчётностью. То есть, среднедневная убыль ВСУ должна была составлять 1200-1300 чел. В 1,5 раза больше, чем в этом году, который ознаменовался первыми за несколько месяцев крупными успехами ВС РФ на авдеевском и других направлениях.

А что же такое было в конце прошлого декабря, отчего резко скакнули украинские потери? Вы что-то видели в сводках?

И почему вдруг в январе-феврале это «что-то» внезапно рассосалось как раз в разгар российского наступления?

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