Модуль Nova-C на поверхности Луны столкнулся с неожиданными проблемами

Согласно информации, сообщенной американской компанией Intuitive Machines и распространенной через SpaceNews, модуль Nova-C на поверхности Луны столкнулся с неожиданными проблемами. Специалисты предполагают, что связь с модулем будет возможна только в течение суток.

Главной проблемой является положение модуля, который приземлился не так, как планировалось, что ограничивает передачу данных на Землю и его энергосистему. Изначально планировалось, что модуль проработает на Луне в течение семи дней.

Очевидно, что события не развиваются по плану: 22 февраля Nova-C перевернулся при посадке, но затем, к утру следующего дня, модуль все же смог выйти на связь. Однако, его текущее положение и функциональность вызывают серьезные опасения.

Nova-C, имеющий размеры телефонной будки и весом около 1,9 тонн, был отправлен на Луну с помощью ракеты Falcon 9 14 февраля. При этом космический аппарат успешно преодолел дистанцию в 370 тысяч километров.

Intuitive Machines получила $118 млн от NASA за проведение экспериментов на Луне, привлекая также своих клиентов, включая производителя спортивной одежды Columbia Sportswear. На борту модуля находится металлизированная ткань куртки Columbia, которая предназначена для тестирования своих теплоизоляционных свойств в космических условиях.

Помимо этого, в КНР уже определены названия кораблей для будущих полетов на Луну, что подчеркивает интерес к исследованиям космоса и его ресурсам со стороны различных стран.