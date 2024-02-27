 

«Архипелаг АншЛаг»: в новой книге Максим Галкин рассказал о том, как его мучали круизами по Волге

27.02.2024, 19:33, Разное
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В издательстве «Дом великорусской книги» в Хайфе прошла презентация автобиографической книги Максима Галкина* «Архипелаг АншЛаг».

По словам комика, во время новогоднего застолья у друзей он передразнивал президента Бориса Ельцина, после чего ему предложили пародировать главу государства на других застольях. Молва о способностях пародиста быстро распространялась, и однажды ему предложили провести концерт за вознаграждение. При передаче гонорара силовики составили протокол.

Суд прошёл стремительно – Галкина отправили в Астраханско-Никольский штрафной лагерь или сокращённо АншЛаг. Этапирование казалось бесконечным: Углич, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Свияжск, Казань…

«Чтобы не сойти с ума заключённые устраивали друг для друга театрализованные постановки, – рассказал Галкин. – Со временем на них начала приходить и начальница караула Регина, а затем и весь персонал тюремного парохода. Кому-то пришла в голову мысль показать самодеятельность лагерному начальству».

Начлаг Ян Петрос, осознавший, что напал на «золотую жилу», многократно организовывал отправку заключённых назад в Москву на «доследование» и обратно. В пути заключённым приходилось выступать в домах культуры по всей протяжённости маршрута. Именно там Галкин и познакомился с будущей супругой, которая освободила его из «волжской каторги».

* внесён в реестр иноагентов в России

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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