Нацизм, фашизм или просто идиотизм?

Бывший глава «Росскосмоса» и сенатор от «Запорожской области» Дмитрий Рогозин:

– Остин, Байден, Шольци прочие враги России – это грязные обезьяны-бандерлоги. Военные преступники. И место им на висельнице. Обезьяны должны называться обезьянами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова про бывшего президента Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа:

– Косорылым фашистам слова не давали.

Губернатор «Запорожской области» Евгений Балицкий о жителях региона, которые не поддерживают СВО:

– Мы выселили большое количество семей. Это было очень непросто сделать. Семьями целыми и выселяли, потому что мы понимали, что это люди, которых нам не переубедить, и с ними разбираться придется еще жестче. Поэтому лучше пускай едут к себе в «Бандерштат» и там строят свой гей-мир. Что делать с женщиной с тремя детьми, у которой другое убеждение и она не считает Россию своей родиной? Она не считает, что то, что происходит — это правильно. Ну что нам, убивать ее? Понятно, что мы их просто вытесняли.