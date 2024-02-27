Цифровизация полным ходом: башкирские нотариусы первыми в мире начали заверять флешки

В Башкортостане нотариусы первыми в России и мире ввели инновационную услугу – заверение цифровых документов на флеш-картах.

Уникальный сервис поддерживает носители, популярные среди интересующейся техникой молодёжи, – USB-флешки и карты памяти формата SD и microSD.

Процедура проходит следующим образом: сначала нотариус изучает документы на флешке и если с ними всё в порядке, в свойствах файлов он выставляет свойство «Только чтение», тем самым делая невозможным их редактирование. Но предусмотрена и вторая степень защиты – в конце контакты или USB-разъём носителя опечатываются сургучем, к которому на ниточке прикрепляется бумажное свидетельство о заверении.

Инновационная услуга появилась в рамках национального проекта «Цифровизации и высокие технологии». Некоторые пользователи в Сети уже раскритиковали её, указывая, что заверенный документ якобы невозможно будет прочитать, не сорвав печать, а это в свою очередь приведёт к утрате его юридической силы. Однако авторы технологии объяснили, что прежде всего она нужна для предоставления документов в мировые и районные суды, где их всё равно никто не читает.

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