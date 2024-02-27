Мнение: О большой беде с последним либералом… Явлинский — всё?

Эх, что за год такой начался!

Ещё один ветеран российской политической сцены, отдушина городской демократически настроенной интеллигенции, вечно всем недовольной и вечно ни на что не решающейся…

Говорят, ему в последние годы пришлось совсем непросто. И проблемы с сердцем обострились, и с детьми стало «всё сложно». Возможно, это повлияло и привело к закономерному исходу…

В общем, известный политик Григорий Явлинский… окончательно расчехлился. Он опубликовал новый, ещё более многословный и пространный призыв к Украине прекратить бессмысленное сопротивление.

«Продолжение военных действий в любой форме, наступательной или позиционной, не сулит никакого положительного развития событий ни для России, ни для Украины, ни для западных стран… Это прямой результат политической слепоты: ключевой момент для прекращения огня был упущен год назад… Все те, кто в феврале 2023-го был против прекращения огня, в феврале 2024-го довели Украину до края катастрофы.

В экономике Украины уже наступил критический дефицит практически всего — #бюджет сократился, резко падают поступления, сжимается внутренняя налоговая база…, значительные территории Украины становятся нежизнеспособными. При этом миллионы украинцев уехали и продолжают уезжать из страны, а миллионы оставшихся ждут прекращения боевых действий.

Однако руководство Украины настаивает, что 2024 год должен стать годом “продолжения войны” с интенсификацией боевых действий, наземных и воздушных. Для этого Киев поменял военное руководство, и теперь там говорят только о поставках вооружений, дронах, жесткой мобилизации. Это значит, что вооружённое кровопролитное противостояние Украины и России предполагается продлить на многие годы и превратить в борьбу на истощение… При этом будущее Украины как европейской суверенной современной страны становится всё более и более неопределённым или вообще утрачивается… То есть, [для Украины] продолжение боевых действий — это путь к деградации, разрушениям и невосполнимым потерям…

Все разговоры о некой «мирной конференции», на которой соберутся «великие мира сего», чтобы на фоне «военного успеха» Киева потребовать от Москвы сдаться и подписать акт о капитуляции, — это даже не иллюзия, это обман. Ничего такого не будет и быть не может. #Россия не станет бессильной в результате этой войны. Она останется одной из двух крупнейших ядерных держав мира. А вот лишить перспективы Украину, поставив под сомнение возможность восстановления е` экономики вследствие боевых действий, вполне возможно. Не надо до этого доводить!».

Вот так. Когда-то «пацифист» Григорий Явлинский теперь может посостязаться с иным милитари-блогером. Даже и с Дмитрием Медведевым. Так что в каком-то смысле бывший либерал действительно — всё. Imperius vulgaris.

А с другой стороны, в чём уроженец Львова, русский политик Григорий Явлинский так уж не прав?

И почему если два года назад тысячи россиян вышли на протесты из-за «*****», то сейчас и единиц не наберётся, а, украинцы?

Не вы ли так сильно тут постарались, что даже у эталонных российских либералов ни капли сочувствия к вашей «боротьбе» не осталось?

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